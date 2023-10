Bombacarta esplode in mano all’ultrà della Reggiana: rischia l’amputazione del braccio

Reggio Emilia, 22/10/2023 – Il fermento delle tifoserie oggi era già iniziato ben prima del fischio d’inizio di Reggiana-Venezia, in programma alle 18.30.

Verso le quattro del pomeriggio un giovane delle Teste Quadre è rimasto gravemente ferito. Aveva in mano una bombacarta, evidentemente difettosa, che è esplosa. Ora sarà trasferito al Policlinico di Modena dove c’è l’unità operativa di Chirurgia della Mano.

Alle 16.30 gli ultras del Venezia, sotto sorveglianza della Mobile, hanno iniziato a dirigersi dalla stazione storica di Reggio verso lo stadio. Sarebbero passati quindi nel sottopasso che collega lo scalo ferroviario a piazzale Europa.

Proprio lì le Teste Quadre avevano calcolato di incontrarli. Probabilmente per saldare qualche conto in sospeso, vista l’alleanza tra la tifoseria veneta e quella modenese, antagonista dei fedeli granata.

D’improvviso, un boato. La bombacarta che un giovane delle Teste Quadre aveva in mano esplode accidentalmente, all’altezza della galleria dove sarebbe poi avvenuto l’incontro-scontro.

Il giovane è stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova, per poi essere trasferito in serata a Modena. Le Teste Quadre, visto quanto accaduto, hanno deciso di non presenziare in curva e rimanere fuori dallo stadio.