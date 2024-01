"Bombardamenti del 1944, il nostro omaggio alle vittime civili"

Due targhe per ricordare le vittime civili dei bombardamenti alleati a Veggia e Villalunga durante la seconda guerra mondiale. L’iniziativa è stata proposta da Marco Capriglio e Giulio Verrecchia (presidente dell’Associazione Studi Militari Emilia Romagna). Un progetto nato dopo la loro ricerca sul rifugio antiaereo di Veggia (presentata lo scorso novembre a Villalunga) in collaborazione con il fotografo Ivan Ferrari. La prima targhetta è stata collocata all’interno del circolo ‘Libera Età’ di Villalunga per ricordare Afra Boni, Ebe Castagnetti, Onelia Dallari, Giulia Fornaciari, Otello Fornaciari e Pia Nannini, tragicamente scomparsi durante il bombardamento avvenuto il 12 ottobre 1944. La seconda targa, in memoria delle vittime, dei feriti e sfollati a causa dei bombardamenti, sarà posata su un’abitazione privata a Veggia, antistante al luogo in cui un tempo si trovava il rifugio antiaereo. A Veggia persero la vita Alcrevio Castagnetti, Giuseppe Mazzacane e Francesco Rosini il 14 febbraio 1944 e Guido Roversi e Pietro Sillingardi il 28 agosto 1944. Veggia fu teatro di bombardamenti a causa del ponte, all’epoca importante via di comunicazione per i collegamenti tra la provincia reggiana a quella modenese. Proprio in questo luogo, sulla collina chiamata Covetta, che oggi non esiste più, sorgeva il rifugio antiaereo. Era stato fortemente voluto e costruito autonomamente dalla popolazione per cercare riparo dai ‘Pippo’, i bombardieri alleati che seminavano terrore ogni notte. "Per noi – dicono Capriglio e Verrecchia – è un grandissimo onore poter ricordare quello che è accaduto nel 1944. Veggia e Villalunga, nello scacchiere della guerra, non avevano una grandissima importanza, ma sono state teatro di morte e sofferenza. È dovere di tutti noi ricordarlo. Ringraziamo il circolo di Villalunga e Mauro Bassinghi che ci hanno dato la possibilità di ospitare le targhe commemorative".

Matteo Barca