Bombe contro il palazzo "Ogni rumore ci fa paura"

"Ogni minimo rumore che sentiamo abbiamo ancora paura, dopo le due bombe carta lanciate contro la porta d’ingresso del nostro condominio". A dirlo è una residente della palazzina, in via Europa 25 a Casalgrande. Un edificio composto da nove appartamenti dove venerdì sera alle 21 due esplosioni hanno abbattuto la porta principale d’ingresso. Continuano ora le indagini dei carabinieri, intervenuti subito sul posto, per cercare di individuare i responsabili.

L’altra sera il proprietario di un appartamento, che si trovava fuori casa, ha visto due ragazzini che si allontanavano dalla zona dopo la deflagrazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma i cittadini del quartiere sono molto spaventati. Qualcuno avrebbe lanciato, all’esterno del cancello del condominio, due bombe carta verso la porta. Per terra gli abitanti hanno infatti notato due macchie. Completamente distrutta la vetrata dell’ingresso.

Arrivano le prime reazioni politiche: "E’ un fatto gravissimo che non deve passare inosservato", dice Luca Tamagnini, presidente del circolo Fratelli d’Italia di Casalgrande. In tanti a Casalgrande hanno commentato con grande stupore e incredulità la notizia delle bombe carte. "In questo condominio vivono brave persone e in passato non si sono mai verificati problemi", aveva detto sabato una residente della palazzina.

Matteo Barca