Bombe d’acqua e caldo Il mix mette in ginocchio i produttori di grano "Siamo calati del 40%"

di Giulia Beneventi

Dalle grandini e le piogge torrenziali della primavera, ai quasi 40 gradi di questo periodo: l’agricoltura non trova pace e quella reggiana non fa eccezione.

Tra le colture più minacciate dall’ondata di caldo che imperversa sulla provincia ci sono senza dubbio il grano e il mais. A riferire questo primo dato è Valeria Villani, vicepresidente di Cia Reggio nonché titolare della Società Agricola Carlini di Gualtieri. "Abbiamo 450 ettari, metà a mais e metà a grano – spiega –. Il grano ha subito soprattutto i problemi legati al maltempo di questa primavera: le bombe d’acqua e la grandine hanno colpito non solo la produttività ma anche la qualità". Un buon grano, per intenderci, viene venduto anche a 28 euro al quintale, ma il raccolto di quest’anno si è fermato anche a dieci euro in meno.

"Abbiamo calcolato in media un danno del 30-40% – continua Villani –. La speranza era che con il mais andasse meglio, ma viste le temperature di adesso e l’assenza di escursione termica tra notte e giorno, le piante sono sotto stress 24 ore su 24".

In questo periodo in cui la pianta del mais attraversa la fase produttiva, la loro crescita viene inibita dal caldo. Difficile, al momento, quantificare il danno con esattezza. "Consideriamo però che già negli ultimi anni la produttività era calata anche qui circa del 40% – considera la vicepresidente –. Dal raccogliere 120 quintali a ettaro eravamo passati a 6070, e quest’anno l’ondata di caldo è arrivata anche leggermente in anticipo, proprio mentre la pianta di mais attraversava la fase di formazione dei chicchi e delle pannocchie".

"Il cambiamento climatico ci mette davanti a situazioni insolite – conclude –. Per questo non sappiamo sempre quali siano le migliori soluzioni da adottare né siamo in grado di prevedere le conseguenze, anche se temiamo che saranno molto pesanti". Già la prima parte dell’anno, tra l’altro, era stata "oggetto di maggiore siccità – puntualizza Alessandro Corchia, direttore di Coldiretti Reggio – cui è seguita una serie di eventi atmosferici estremi, con una gelata che ha compromesso frutta e verdure, e ora il caldo torrido estivo".

L’ennesima sfida, che tocca anche il campo zootecnico: "Con questo clima le vacche da latte arrivano a produrre circa un 10% in meno – spiega –. Senza dubbio anche la produzione di miele sarà in calo, perché le temperature mettono in difficoltà le api nel trasporto del polline".

"La situazione è effettivamente preoccupante – aggiunge – considerando anche le inevitabili irrigazioni di soccorso, che sono un costo importante da sostenere per gli agricoltori. Le stesse operazioni agronomiche sono ostacolate dal fatto che andrebbero sospese nelle ore più calde, giustamente a tutela della salute dei lavoratori".

Almeno per ora, pare che il caldo non stia dando problemi all’uva, in previsione della vendemmia. "Certo è che se l’anno scorso la fase critica era iniziata già in primavera – chiude Corchia – quest’anno è più concentrata, con anche l’aumento delle temperature di circa mezzo grado".