"Bombola di gas aperta: fu tentato omicidio"

È iniziato ieri mattina il processo a carico di Davide Rovesti, il 39enne che, il 16 giugno 2023, dopo aver causato diversi problemi al condominio con la sua condotta fuori controllo, in serata fu sentito proferire minacce di morte, mentre nel palazzo in via Di Vittorio a Gualtieri si spargeva odore di gas. I vigili del fuoco trovarono in cantina una bombola con la valvola aperta e altre due chiuse in quella da lui usata: secondo una prima ricostruzione investigativa, fu Rovesti ad aprire la bombola e a saturare di gas gli ambienti dei bassi locali per uccidere più persone, tra cui una famiglia con cui aveva litigato e che abitava sopra la cantina in suo uso. La vicenda aveva sconvolto l’intero quartiere, dato che si era profilato il rischio di un’esplosione. Ed era stato solo l’epilogo di un pomeriggio sopra le righe. Fu inizialmente formulata l’accusa di tentata strage, che ora è stata modificata. Davanti al collegio dei giudici, presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, ieri il pm Maria Rita Pantani ha riqualificato la contestazione in tentato omicidio ai danni di due persone, marito e moglie che abitavano nel palazzo.

La difesa del 39enne, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, è affidata all’avvocato Rosa Apadula. Secondo l’accusa, il presunto movente va individuato nell’astio per liti condominiali. Quel giorno, il 16 giugno, Rovesti verso le 14 si mise al volante della sua auto e la usò come un ariete, almeno 5-6 volte, contro una siepe del palazzo. Arrivarono i carabinieri che videro il 39enne scalzo mentre pronunciava frasi senza senso e dava un calcio a un albero. Solo dopo un’ora e mezzo riuscirono a convincerlo a rincasare e videro che la sua abitazione era senza finestre e porte, con una bombola del gas allacciata al piano cottura e fili elettrici scoperti. Scendendo in strada, i carabinieri trovarono diversi inquilini che si erano lamentati perché lui, giorni prima, aveva inveito contro di loro. Poi alle 17 era arrivata una nuova richiesta da un altro cittadino perché dentro il suo supermercato era appena arrivato il 39enne minacciandolo di morte. I carabinieri lo avevano rintracciato, gli avevano ritirato la patente e sequestrato l’auto, dato che era ubriaco. Poi, rientrato in tarda serata a casa, lanciò dalla finestra del suo appartamento un oggetto che colpì il lunotto posteriore dell’auto del vicino, rompendo il vetro, e lo minacciò. Di nuovo i carabinieri erano tornati. Poco dopo le 22.30 il 39enne chiamò il 112, annunciando che l’indomani sarebbe andato in caserma e avrebbe ucciso un militare con un coltello. Poi, alle 23.15, i vicini allertarono i carabinieri dicendo di sentire un forte odore di gas e minacce di morte dal 39enne. Gli uomini dell’Arma trovarono al loro arrivo i vigili del fuoco che stavano mettendo in sicurezza l’area e molti abitanti fuori dalle case. E fu scoperta la bombola aperta.

Alessandra Codeluppi