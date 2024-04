Bonaccini: "Autostrada Cispadana, al via entro il 2025". È già polemica

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, annuncia una nuova tappa verso la realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana. E ipotizza un avvio dei lavori entro la fine del 2025. Entro i primi dieci giorni di maggio è prevista la convocazione della conferenza, cui prenderanno parte le quattro province coinvolte nella realizzazione dell’opera, tra i quali figurano anche Reggiolo e Rolo. E arriva puntuale la risposta del ’Coordinamento Cispadano No autostrada-Si strada a scorrimento veloce’, che con il suo portavoce Silvano Tagliavini non nasconde critiche: "Al di la della pomposità dell’annuncio, il reale motivo dell’iniziativa è triplice: c’è qualcuno che pensa di fare campagna elettorale per le Europee magnificando il proprio operato in Regione attribuendosi il merito di avere risolto l’atavico problema della viabilità in questi territori. Poi si tenta di porre paletti alla scelta infrastrutturale, che potrebbero mettere in difficoltà chi un domani volesse ravvedersi dalla scelta fatta oggi. E stoppare eventuali fughe di candidati alle prossime amministrative che, secondo i rumors locali, mal digeriscono la scelta autostradale nonostante i continui proclami. Siamo ancora una volta di fronte a una evidente forzatura della realtà. Come dimostra pure la nota sugli introiti da pedaggio enormemente ridimensionati rispetto alle stime di quasi un ventennio fa".