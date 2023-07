Bonaccini e l’alluvione "Il governo faccia presto"

Oltre 200 persone sono intervenute al dibattito che ha chiuso la festa dem di Sant’Ilario, al Parco San Rocco, appuntamento che ha visto protagonisti il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e il segretario rfegionale del paritto, Luigi Tosiani.

Laura Arduini, segretaria provinciale dei Giovani Democratici, ha declinato il focus della serata: cambiamento climatico, transizione ecologica, aree interne, sanità territoriale e aperture sul futuro del lavoro per i giovani.

Nel corso deI dibattito – moderato da Emanuele Ferrari, vicesindaco di Castelnovo Monti – Tosiani ha ricordato come la lotta al cambiamento climatico sia il caposaldo di ogni buona politica di sviluppo, un tema che colloca la nostra regione, anche già per quanto messo in campo, in un contesto nazionale ed europeo, perché questa è una sfida che si vince tutti insieme, in un campo largo di alleanze e condivisione che ha come scenario le prossime elezioni europee.

Bonaccini poi ha ripreso, parlando con passione, tutto il cammino che il governo regionale ha intrapreso: dalla legge urbanistica sul consumo zero del suolo, ai percorsi di valorizzazione e tutela delle filiere agricole e agroalimentari, al finanziamento sulle comunità energetiche. Una visione complessiva di sviluppo sostenibile, declinato in progetti concreti, in pratiche e reti di relazioni quotidiane, che ci pone come avanguardia nel nostro paese, a indicare la strada del futuro. Non sono mancate infine le considerazioni sul tema alluvioni e sui fatti più recenti: la nostra regione, dal governo a tutti i cittadini, sono pronti alla ricostruzione. "Non rinunciamo a un dialogo con il governo – ha detto il governatore – anche quando è difficile, ma gli chiediamo di fare presto, e non usare questa catastrofe per fino elettoralistici. Abbiamo dimostrato la concretezza e la forza di resilienza già all’epoca del terremoto, confermata poi all’epoca del Covid, quando siamo stati tra i primi a difendere e collaborare al meglio col generale Figliuolo. E continueremo su questa strada".