Bonaccini lancia la candidatura a sindaco di Giuseppe Berselli

Quasi 400 persone lunedì sera hanno partecipato a Casalgrande alla presentazione del candidato sindaco del centrosinistra Giuseppe Berselli alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini per una serata condotta dalla consigliera regionale Stefania Bondavalli. Bonaccini ha sottolineato la necessità di "costruire un’alternativa al governo Meloni che parte dei territori: è importante quello che è stato fatto a Casalgrande riunendo tutte le varie forze politiche di centrosinistra che si riconoscono all’opposizione dell’attuale governo. Questo distretto sta vivendo un momento di passaggio sul tema della sanità pubblica poiché vi è una forte preoccupazione che si registra rispetto al definanziamento della sanità regionale che va inquadrato soprattutto in relazione al Pil".

Per il governatore occorre continuare a investire "in sanità pubblica e la Regione ovviamente non smetterà di investire". Per Giuseppe Berselli, protagonista della serata, si è trattato di "un’emozione grandissima: quello che sto affrontando non è un percorso individuale, ma collettivo che tutti noi e tutti voi, in questa piazza, dovremo fare insieme per i prossimi due mesi. Perciò sarebbe un impegno e un onore rappresentare, se sarò eletto come sindaco, questa comunità: e vorrei dire ai giovani che è la più bella esperienza che una persona oggi possa fare a sostegno e a supporto della propria gente".

m. b.