Bonaccini pungola il centrosinistra: "Ora dobbiamo unirci davvero"

La rotta verso le elezioni regionali e le politiche del 2027; le alleanze e strategie nel centrosinistra; i conflitti internazionali e le ripercussioni sul nostro territorio. Se ne è parlato domenica nel dibattito moderato da Agnese Pini, direttrice di Qn-il Resto del Carlino-La Nazione-Il Giorno, l’ultimo della festa provinciale dell’Unità (ora inizia quella nazionale) che ha coinvolto l’eurodeputato del Pd Stefano Bonaccini e il presidente della Regione Michele de Pascale. In uno scenario generale complesso, è il governatore a indicare i punti del programma irrinunciabili: "Abbiamo preso impegni con gli emiliano-romagnoli: difenderemo la sanità pubblica anche con un governo a cui non interessasse nulla. Vogliamo fare passi avanti nei diritti delle persone: nel fondo per la non autosufficienza abbiamo messo risorse aggiuntive senza precedenti". De Pascale si rivolge direttamente al sindaco Marco Massari: "Nel 2026 apriranno in regione 500 posti nido in più. Abbiamo bisogno di Reggio Children perché ci aiuti a fare un salto di qualità". Altra priorità è il dissesto idrogeologico: "Ogni anno dobbiamo fare passi in avanti per la sicurezza". Cita l’assessore regionale Alessio Mammi: "Rilanceremo una misura senza precedenti sui nostri consorzi per l’export: ciò che non fa il Governo lo farà la Regione per essere al fianco delle imprese, continuare a portare i nostri prodotti nel mondo e mantenere i livelli di retribuzione che qui sono più alti rispetto al Paese". Sulle trattative per le regionali, che al centrosinistra sta creando grattacapi specie in Campania e in Puglia, Bonaccini, che è anche presidente nazionale Pd, ha sollecitato la chiusura: "Ai cittadini interessa parlare di sanità, scuola e lavoro, non delle nostre carriere". In vista delle politiche ha invitato a fare fronte comune: "Ai vari Bonelli, Fratoianni, Conte, Renzi e Calenda direi: abbiamo Trump, i criminali Putin e Netanyahu, Orban, Vannacci, i neonazisti in Germania al 20%, cosa deve ancora succedere per unirci? Parlare sempre male di Meloni non ci porta tanti voti in più, una critica dev’essere accompagnata da una proposta alternativa". Dice "basta" a "programmi da 2mila pagine, scritti benissimo ma che non legge nessuno. Bisogna usare un linguaggio comprensibile non solo a chi ha tre lauree, ma anche a chi non ha potuto studiare perché il suo voto pesa alla stessa maniera". L’eurodeputato si dice "convinto che si possa vincere nel 2027 perché ora la condizione economica e sociale del Paese è peggiore rispetto a quando Meloni andò al governo, e peggiorerà". Poi attacca sui dazi: "Nei dibattiti coi colleghi anche emiliani di FdI, dicevano che Trump stimava Meloni e non li avrebbero messi...". Sull’Ucraina, "l’Europa si è mossa bene e – dice – anche Meloni". Su Gaza, "ho sempre difeso il diritto a esistere di Israele, ma Netanyahu e il suo governo sono criminali". E de Pascale: "Per aver detto che la Regione era indisponibile a continuare la cooperazione con Israele finché continua il massacro a Gaza, ci siamo sentiti dare degli antisemiti da chi ha nel simbolo la fiamma come FdI. Chi c’è oggi non porta quelle responsabilità, ma loro quella parola non possono dirla".

Alessandra Codeluppi