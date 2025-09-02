Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
2 set 2025
ALESSANDRA CODELUPPI
Bonaccini pungola il centrosinistra: "Ora dobbiamo unirci davvero"

L’europarlamentare: "Criticare sempre la Meloni non ci porta voti in più, servono proposte alternative"

L’europarlamentare Stefano Bonaccini con il segretario provinciale Massimo Gazza

L’europarlamentare Stefano Bonaccini con il segretario provinciale Massimo Gazza

La rotta verso le elezioni regionali e le politiche del 2027; le alleanze e strategie nel centrosinistra; i conflitti internazionali e le ripercussioni sul nostro territorio. Se ne è parlato domenica nel dibattito moderato da Agnese Pini, direttrice di Qn-il Resto del Carlino-La Nazione-Il Giorno, l’ultimo della festa provinciale dell’Unità (ora inizia quella nazionale) che ha coinvolto l’eurodeputato del Pd Stefano Bonaccini e il presidente della Regione Michele de Pascale. In uno scenario generale complesso, è il governatore a indicare i punti del programma irrinunciabili: "Abbiamo preso impegni con gli emiliano-romagnoli: difenderemo la sanità pubblica anche con un governo a cui non interessasse nulla. Vogliamo fare passi avanti nei diritti delle persone: nel fondo per la non autosufficienza abbiamo messo risorse aggiuntive senza precedenti". De Pascale si rivolge direttamente al sindaco Marco Massari: "Nel 2026 apriranno in regione 500 posti nido in più. Abbiamo bisogno di Reggio Children perché ci aiuti a fare un salto di qualità". Altra priorità è il dissesto idrogeologico: "Ogni anno dobbiamo fare passi in avanti per la sicurezza". Cita l’assessore regionale Alessio Mammi: "Rilanceremo una misura senza precedenti sui nostri consorzi per l’export: ciò che non fa il Governo lo farà la Regione per essere al fianco delle imprese, continuare a portare i nostri prodotti nel mondo e mantenere i livelli di retribuzione che qui sono più alti rispetto al Paese". Sulle trattative per le regionali, che al centrosinistra sta creando grattacapi specie in Campania e in Puglia, Bonaccini, che è anche presidente nazionale Pd, ha sollecitato la chiusura: "Ai cittadini interessa parlare di sanità, scuola e lavoro, non delle nostre carriere". In vista delle politiche ha invitato a fare fronte comune: "Ai vari Bonelli, Fratoianni, Conte, Renzi e Calenda direi: abbiamo Trump, i criminali Putin e Netanyahu, Orban, Vannacci, i neonazisti in Germania al 20%, cosa deve ancora succedere per unirci? Parlare sempre male di Meloni non ci porta tanti voti in più, una critica dev’essere accompagnata da una proposta alternativa". Dice "basta" a "programmi da 2mila pagine, scritti benissimo ma che non legge nessuno. Bisogna usare un linguaggio comprensibile non solo a chi ha tre lauree, ma anche a chi non ha potuto studiare perché il suo voto pesa alla stessa maniera". L’eurodeputato si dice "convinto che si possa vincere nel 2027 perché ora la condizione economica e sociale del Paese è peggiore rispetto a quando Meloni andò al governo, e peggiorerà". Poi attacca sui dazi: "Nei dibattiti coi colleghi anche emiliani di FdI, dicevano che Trump stimava Meloni e non li avrebbero messi...". Sull’Ucraina, "l’Europa si è mossa bene e – dice – anche Meloni". Su Gaza, "ho sempre difeso il diritto a esistere di Israele, ma Netanyahu e il suo governo sono criminali". E de Pascale: "Per aver detto che la Regione era indisponibile a continuare la cooperazione con Israele finché continua il massacro a Gaza, ci siamo sentiti dare degli antisemiti da chi ha nel simbolo la fiamma come FdI. Chi c’è oggi non porta quelle responsabilità, ma loro quella parola non possono dirla".

Alessandra Codeluppi

