"Bonaretti ha agito sempre per il bene dei bimbi"

"Imelda Bonaretti ha agito sempre e solo per trovare una cura ai malesseri dei bambini". Nel processo sui presunti affidi illeciti dk minori a Bibbiano, l’avvocato Franco Libori (nella foto) ha chiesto ieri l’assoluzione da tutte le accuse mosse alla psicologa dell’Ausl per la quale il pubblico ministero Valentina Salvi ha chiesto 6 anni e mezzo di condanna. Il legale ha sostenuto non solo che non vi sia prova del concorso nei reati contestati a lei, all’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi e all’assistente Francesco Monopoli, ma che Bonaretti era addirittura critica nei loro confronti: "Da molti documenti depositati dal pm emerge che lei aveva una posizione contrapposta soprattutto a Monopoli". Il pm ha depositato nei giorni scorsi una corposa memoria, di cui il legale critica i contenuti: "Si dice che Bonaretti si allontanò dai servizi sociali nell’aprile 2017, ma che fino ad allora era stata concorde con lui compartecipando nei reati. Non è così: lei fu polemica verso Monopoli anche prima, come prova una chat del 2014 da cui emerge che non condivideva le sue modalità di lavoro coi minori". Sull’accusa di aver indotto in errore volutamente Beatrice Cassani, la consulente tecnica del tribunale dei Minori sulla bambina del caso-pilota, cita una telefonata del 30 novembre 2016 in cui Bonaretti diceva che contenta della nomina di Cassani "perché brava e confidava nel suo operato": "Basta spazzare via queste accuse".

Si sofferma sui falsi: "Sono relazioni a quattro mani con altri imputati. Non si può ritenere Bonaretti responsabile di affermazioni fatte da un altro e lo stesso pm ne ha preso atto per un’accusa in cui ha chiesto la condanna per Monopoli e l’assoluzione per lei. Non emerge neppure il dolo: la prova della buona fede sta nel fatto che lei nelle relazioni stilate dopo le sedute cercava di riportare a memoria ciò che i minori le avevano detto". Libori si è soffermato a lungo sul disegno della piccola che, secondo l’accusa, la psicologa avrebbe completato con l’aggiunta delle mani per far risultare che aveva subito un abuso sessuale dal nuovo compagno della mamma, ma che per la difesa, anche alla luce di una consulenza grafologica di parte, venne invece fatto dalla minorenne: "Non è stato trovato alcun movente che giustificasse la sua condotta. Poi la madre si è contraddetta perché ha raccontato di aver visto a Sant’Ilario insieme a Bonaretti i disegni, ma non è vero perché erano custoditi a Montecchio. Ha riferito che la nonna le aveva detto di aver visto un disegno in cui l’uomo non aveva le mani, ma che non esiste. E in udienza lo ha riconosciuto in quello mostrato dal pm, quindi è inattendibile. Poi le mani - osserva - non compaiono allungate sull’area genitale della bambina, ma sul letto". Il tribunale dei minori il 5 marzo 2018 "scrisse che la bambina riportò a scuola un sospetto abuso quando frequentava la casa della madre. Dunque non si fa riferimento ai disegni e alla segnalazione di Bonaretti".

La psicologa è accusata di aver alterato lo stato emotivo della piccola (e di un’altra minore): "Abbiamo la prova regina che Bonaretti non disse mai alla bambina cosa doveva dire al pm e alla sua consulente tecnica Rita Rossi: quest’ultima le chiese se fosse stata Bonaretti a suggerirle di dire certe cose e la piccola disse di no. Quindi la bambina confermò in prima battuta di aver detto alcuni contenuti a Bonaretti ora contestati come falso, cioè di aver subito abusi dal compagno della madre (che fu indagato e archiviato, ndr), ma poi li negò".

Alessandra Codeluppi