Bondavalli ‘blinda’ il centro storico: "Rilanciamolo insieme con idee"

L’assessora Stefano Bondavalli risponde a Giamprimo Bertoni, che sul Carlino ha parlato di "commercio in fin di vita", assieme a "scelte urbanistiche pessime."

"Gentile architetto Bertoni, ho letto con attenzione le sue riflessioni sul centro storico. Naturalmente – scrive Bondavalli – condivido la preoccupazione per i profondi cambiamenti che la nostra città storica sta attraversando e che interessano il tessuto economico, sociale e culturale. Stiamo lavorando per comprendere e indirizzare, insieme, il rilancio del centro nevralgico della nostra città con nuove idee e nuove funzioni che possano interpretare con efficacia i cambiamenti della contemporaneità. Proprio per questo giovedì pomeriggio presenteremo alla città un piano strategico con il quale pensiamo di poter affrontare le criticità con politiche e azioni che conferiscano nuova linfa e slancio, sul piano complessivo, quindi, si urbanistico, ma non solo".

"Mi permetto – continua – anche di dire però che se il comune può essere un driver importante di questo cambiamento, per mettere a terra questi pensieri serve il contributo di tutti, dai professionisti alle imprese, da chi il centro lo abita a chi semplicemente lo vive o lo ama. Il centro storico è patrimonio di tutti e, conseguentemente, ciò che attiene ad esso va affrontato in una stretta e costante sinergia tra pubblico e privato. Insieme possiamo provare a rilanciare il centro storico con idee, collaborazione e investimenti. Giovedì, al teatro Ariosto, è prevista una prima tappa importante, a cui seguiranno passaggi ulteriori. Le chiedo – conclude Bondavalli –, se lo ritiene, di essere parte attiva di un percorso complesso, ma aperto e possibile, nell’ambito del quale siamo aperti, ai contributi di chiunque voglia condividere questa sfida. Un saluto cordiale e grazie per avere espresso una sua visione con garbo e costruttività".