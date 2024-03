Bondavalli e Costa: "Fronte comune per evitare tagli"

"Faremo fronte comune per scongiurare il depotenziamento dell’ufficio delle Dogane di Reggio". Promettono battaglia i consiglieri regionali Stefania Bondavalli e Andrea Costa sulla "prevista soppressione della posizione dirigenziale, trasformandolo in una mera sede operativa svuotata di ogni potere decisionale: su questo obiettivo la Regione continuerà a chiedere un confronto, unitamente agli altri attori, pubblici e privati con l’Agenzia Nazionale delle Dogane e dei Monopoli, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e con tutti gli altri attori, pubblici e privati".

Bondavalli – capogruppo della lista ‘Bonaccini Presidente’ – e il collega del Pd Costa hanno presentato a riguardo un ordine del giorno votato ieri in assemblea legislativa. Già il 13 febbraio, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Vincenzo Colla, rispondendo alla stessa consigliera Bondavalli in un Question Time dedicato, aveva annunciato di aver chiesto un confronto al Governo per discutere del tema in oggetto. L’esecutivo, tuttavia, non ha mai risposto.

L’export reggiano nel suo complesso ha fatto segnare una crescita del 5.4% nel 2023 rispetto all’anno precedente, facendo della provincia di Reggio l’undicesima in Italia per quanto riguarda le esportazioni (14.2 miliardi di euro) e la 30esima per importazioni (6.5 miliardi di euro). "Sono numeri che confermano come l’Ufficio doganale di Reggio sia una delle sedi più dinamiche del nostro Paese, e svuotarlo di ogni potere decisionale avrebbe ripercussioni fortemente negative sull’economia reggiana", concludono i consiglieri regionali".