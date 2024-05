Bondavalli incontra il mondo dello sport

Lo sport entra nella campagna elettorale. La consigliera regionale Stefania Bondavalli, candidata Pd al consiglio comunale domani, al Buco Magico alle 18, ha organizzato il convegno ‘Reggio città di sport – in ascolto di necessità e proposte del territorio’. Presenti le istituzioni sportive del territorio, dalla Fondazione sino alle federazioni e enti di promozione, oltre alle società di svariate discipline a Reggio e provincia. Sarà l’occasione per presentare il nuovo Piano Triennale dello Sport 2024-2026 che la Regione ha approvato da poco: "Che stanzia 21 milioni di euro in favore di federazioni, club e istituzioni per sostenere iniziative, progettualità e manifestazioni – spiega Bondavalli – frutto di un percorso condiviso con oltre 800 operatori del settore". Con la capogruppo della lista ‘Bonaccini Presidente’ in Regione, ci sarà il capo della segreteria politica della presidenza, Giammaria Manghi: "Un momento di restituzione vera di un lavoro capillare durato un biennio con interlocutori coi quali abbiamo un rapporto costante e costruttivo".