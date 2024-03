Bondavalli: "Sbloccate i fondi dell’eccidio"

Si terranno questa mattina a partire dalle 10.15 con la Santa Messa e la benedizione al Monumento ai Caduti le celebrazioni a ricordo dell’eccidio di Cervarolo, il cui 80° anniversario è caduto il 20 di marzo. Una giornata che vedrà la presenza del sindaco di Villa Minozzo Elio Ivo Sassi, dell’onorevole Ilenia Malavasi che pronuncerà l’orazione ufficiale, oltre agli studenti della scuola secondaria di primo grado Galilei che rievocheranno la strage di quei 24 uomini, fucilati e poi dati alle fiamme proprio sull’aia di Cervarolo. La ricorrenza di quest’anno assume un significato ancora maggiore per la questione dei risarcimenti agli eredi delle vittime che il Governo ancora non sblocca.

Questione che si arricchisce di un nuovo capitolo, a seguito dell’iniziativa della consigliera regionale Stefania Bondavalli, anche lei presente quest’oggi, che ha annunciato di aver depositato un’interrogazione alla Giunta regionale proprio su questo tema: "L’Avvocatura dello Stato impugna sistematicamente tutte le sentenze pronunciate su questi procedimenti ed i tempi impiegati dal Ministero delle Finanze per sbloccare i fondi sono lunghissimi – spiega la diretta interessata -. Una situazione incredibile che non fa altro che alimentare sospetti sulla reale volontà di questo Esecutivo di dare corso ai risarcimenti". Accanto, quindi, agli atti già compiuti in Parlamento dagli onorevoli Malavasi e Rossi (Pd), si affianca l’iniziativa della consigliera Bondavalli in Regione: "Ho presentato un’interrogazione che arriverà in aula durante il Question time della prossima settimana, per chiedere alla Giunta di fare pressione, attivandosi, se del caso anche col Ministero, affinché quelle somme, vengano finalmente corrisposte agli eredi delle vittime di quella efferata strage".