Bondavalli: "Settore neve Tempi celeri per gli aiuti economici agli operatori"

La pausa del maltempo ha consentito ieri agli operatori addetti alla spalatura della neve di ripulire le strade all’interno dei paesi dove gli abitanti avevano difficoltà di movimento per le abbondanti nevicate di questi ultimi giorni. In ogni paese dell’alto Appennino sono intervenuti operatori locali con trattori dotati di pala, anche di piccole dimensioni, per poter intervenire nei borghi dove le strade sono piuttosto strette e le case molto ravvicinate.

"La mancanza di neve nella prima parte di stagione ha avuto un impatto significativo sul settore - dice la consigliera regionale Stefania Bondavalli, che ha presentato un’interrogazione -. Sono indispensabili tempi celeri per assegnare gli appropriati sostegni economici richiesti dalle Regioni, sui cui il Ministro del turismo ha dichiarato disponibilità".