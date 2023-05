Bonelli (Europa Verde) al governo: "No alla diga di Vetto"

Europa Verde chiede di bocciare la diga di Vetto come soluzione al fabbisogno idrico dei territori a cavallo tra la provincia reggiana e quella di Parma. E lo fa tramite un’interrogazione presentata dal deputato Angelo Bonelli ai ministri dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Quest’ultimo, tuttavia, anche quattro giorni fa nella sua visita elettorale a Correggio ha ricevuto il Comitato pro-diga e si è detto favorevole all’opera.

Ai ministri, Bonelli chiede se non ritengano di finanziare soluzioni alternative all’invaso "anziché utilizzare ingenti risorse economiche per progetti velleitari e dannosi per l’ambiente". E se non ritengano prioritaria l’attuazione, usando anche i 3,5 milioni per la progettazione della diga, "di piccoli bacini di raccolta delle acque piovane non impattanti e diffusi sul territorio". Questo insieme al riutilizzo delle ex cave vicine ai corsi d’acqua per stoccare l’acqua e a incentivi per le aziende agricole virtuose nel risparmio idrico e nel riuso delle acque meteoriche. Bonelli ricorda che nel 2004 il Centro ricerche produzione animale (Crpa) di Reggio, società partecipata dal Comune, "aveva già dimostrato sperimentalmente che, adottando il metodo irriguo dell’aspersione, più moderno e razionale, si ottengono per i prati stabili" della filiera del Parmigiano Reggiano "le medesime rese in foraggio con un risparmio idrico di almeno il 75%, il che renderebbe inutile la realizzazione del grande invaso".

