"Bonetti e Papetti mi stanno impressionando"

‘Capitan futuro’ è diventato, per un giorno, capitan presente. Vista l’indisponibilità di Paolo Rozzio, Lorenzo Libutti ha infatti indossato i gradi ‘massimi’, confermandosi un punto di riferimento. "La fascia da capitano è solo in prestito – minimizza con la solita modestia – spero che Paolo torni presto anche perché addosso a lui sta meglio (sorride, ndr). Sono stato impressionato da Bonetti, è al suo primo anno in un contesto professionistico ma si sta dimostrando forte. Papetti è ancora giovane, ma parla e gioca da veterano. Motta ha fatto quattro o cinque parate da campione. Il gol? Era una traiettoria strana, complice forse il vento". Poi va nelle pieghe del match. "È stata una gara preparata molto bene in settimana, curando i minimi dettagli. Il tecnico Pagliuca lo conosciamo dall’anno scorso, sapevamo che ci avrebbe creato problemi. L’Empoli è una squadra di qualità e non potevamo concedere spazi: ci siamo organizzati, aiutati a vicenda e l’abbiamo fatto abbastanza bene. Qualche sofferenza ci sta, siamo ancora agli inizi e dobbiamo perfezionarci". Poi rassicura. "Il fattore positivo è avere già una conoscenza di ciò che chiede il mister e i nuovi si sono inseriti benissimo dimostrando di essere ragazzi straordinari. Pian piano stiamo diventando una grande famiglia. Dispiace per chi è partito, ma li ringraziamo perché anche loro hanno contribuito a costruire questo gruppo".

Francesco Pioppi