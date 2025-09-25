Bonetti, il granata di Campagnola: "La Regia è un sogno che si avvera"

Proprio oggi la Reggiana compie 106 anni e la storia di Simone Bonetti, un ragazzo nato e cresciuto nella nostra terra, potrebbe essere un bellissimo biglietto di auguri per il club. Il difensore classe 2004 è un esempio perfetto di come tenacia e passione possano portare in alto anche chi non è nato con la camicia o non possiede amici potenti. Se ci credi davvero, il destino prima o poi ti sorride: a patto di restare sempre fedeli alla propria etica, masticando sacrifici e respirando sogni. Dopo aver rotto il ghiaccio (anche) al ‘Città del Tricolore’ con una prestazione impeccabile, per il mancino originario di Campagnola è arrivato il momento di fare gli straordinari. Con l’infortunio di Quaranta, oltre alle assenze di Rozzio e Sampirisi, toccherà a lui proteggere il versante sinistro nelle gare contro Sudtirol, Spezia e, probabilmente, anche a Cesena. Finito questo tour de force arriveranno le convocazioni per i prossimi impegni dell’Under 21 e non è un’utopia pensare ad una chiamata da parte del ct Baldini.

Bonetti, possiamo dire che sta vivendo un sogno?

"Sì, era quello che desideravo fin da bambino e forse devo ancora realizzare bene tutto quello che sta accadendo. Sognavo di giocare al ‘Città del Tricolore’ e mi ricordo che quando ero nelle giovanili granata ci fecero fare un giro di campo prima di una partita e così strappai un ciuffo d’erba. L’ho sempre tenuto come ricordo, sperando di poterci tornare…".

Riavvolgiamo il nastro all’esordio in Serie B: un battesimo di fuoco, a Palermo, davanti a 32mila persone.

"Fanno un bell’effetto, ma quando scendi in campo pensi solo alla partita, alle indicazioni del mister e dello staff. A dire la verità ero più preoccupato per il viaggio in aereo visto che non l’avevo mai preso. Certo, passare dal ‘Levantini’ di Lentigione dove al massimo ci sono mille persone per i playoff al Barbera… è un motivo di orgoglio".

La storia non si ferma: sarà titolare anche nelle prossime partite, una bella responsabilità.

"Da reggiano la sento ancora di più anche se nel gruppo hanno tutti un grande senso di appartenenza. I miei valori comunque non sono cambiati rispetto a quando sono arrivato qui: penso a migliorarmi giorno dopo giorno e ad ascoltare i consigli dei più esperti come Paolo (Rozzio, ndr), Libu e tutti gli altri".

Dove deve migliorare?

"Direi sulla fase difensiva, a livello di contrasti e forza. Ho ancora tanti margini di crescita e il salto è stato alto, ma devo dire che la Serie D è molto formativa. Chi mi supporta, come la mia famiglia, la mia ragazza e i miei amici, hanno reso tutto più semplice".

Quali potrebbero essere i punti deboli del Sudtirol?

"Negli ultimi giorni di rifinitura andremo nei dettagli per impostare al meglio la manovra, ma la Reggiana ha un’identità precisa. Con lo staff si cura ogni minimo particolare e sappiamo davvero tutto dei nostri avversari diretti. Questa cosa mi ha colpito molto".

Di braccetti mancini, così giovani, non ce ne sono tanti in giro: sta facendo un pensiero ad una convocazione nella nazionale Under 21 assieme al suo amico Motta?

"La maglia azzurra è il sogno assoluto di qualsiasi bambino che inizia a giocare a calcio, ma adesso voglio restare concentrato solo sulla Reggiana. È chiaro che se arrivasse la chiamata, sarei felicissimo".

Chiudiamo con una domanda sulla vita privata: oltre al calcio ha intrapreso qualche altra attività?

"Sto continuando a studiare, frequento il secondo anno di ‘Scienze Motorie’, un corso di laurea che mi permette comunque di restare nell’ambito sportivo".