Bonfatti batte Tagliavini e si aggiudica il torneo di Guastalla

Successo di Giulio Bonfatti nel torneo riservato alla seconda categoria maschile (limitato 2.2) andato in scena all’Aics Guastalla con la formula del rodeo. L’atleta del Carpi Sport, 2.6 della classifica FITP e testa di serie numero 1 del seeding, ha superato nei quarti il qualificato Andrea Cogo (CUS Ferrara) con un duplice 4-1, prima di superare non senza faticare in semifinale Corrado Degl’Incerti Tocci (CT Reggio), battuto al super tiebreak del terzo set col punteggio di 1-4, 4-3, 10-7; nel match decisivo, opposto al numero 2 Ivan Tagliavini (nella foto, Circolo Tennis Pavullo), Bonfatti ha avuto la meglio col punteggio di 4-2, 4-2, mostrando grande freddezza nei momenti decisivi della contesa.

A Rio Saliceto, invece, il rodeo riservato alla quarta categoria maschile è appannaggio del padrone di casa Federico Guasti, testa di serie numero 2: trascinato dal pubblico amico, il 4.1 ha dapprima sconfitto senza lasciargli nemmeno un game il sammartinese Marco Manicardi, per poi avere la meglio in una semifinale in altalena sul toscano Alessio Campopiano (Tennistica Montalese), testa di serie numero 3, battuto 0-4, 4-0, 10-8.

Nel match decisivo, emerso dalla parte alta del tabellone, Guasti ha trovato il compagno di allenamenti Alex Zaccarelli, che nel turno precedente aveva battuto il numero 1 Simone Ferrari, altro rappresentante del circolo ospitante, e lo ha regolato imponendosi 4-3 nel primo set, per poi premere sull’acceleratore e alzare le braccia al cielo sul 4-1 del secondo.