Bonfatti nuovo segretario Fim. Per vent’anni una ’tuta blu’

"Se dici metalmeccanico a Reggio e Modena parli dell’anima di questa terra. Quindi giù il cappello e zero propaganda: questo è un settore che ci ha resi grandi, ora dobbiamo dargli altri trent’anni di crescita unendo chi lavora e chi dà lavoro, riportando i giovani nelle fabbriche con investimenti su nuove tecnologie, formazione e la possibilità di tenere insieme il posto che paga lo stipendio con la vita privata". E’ schietta la prima dichiarazione da numero uno della Fim Cisl Emilia Centrale di Alessandro Bonfatti, 54 anni, gli ultimi venti dedicati alle tute blu, per rappresentare le quali ha lasciato Maserati entrando nel sindacato che, nel suo logo, ha la margherita col petalo verde che spicca il volo, icona della battaglia storica per le 35 ore. Bonfatti è stato eletto segretario generale il 26 febbraio e con lui la nuova segreteria, composta dall’aggiunto Alessandro Gamba e da Mario Olivito. Un team che parte dalla cifra record di quasi 5.660 iscritti e raccoglie il testimone da Giorgio Uriti, il segretario dello storico accordo in Ferrari che lo scorso novembre ha reso, per la prima volta nell’automotive italiano, i lavoratori azionisti dell’azienda. Ad accompagnare il consiglio generale riunito ad Arceto erano presenti i leader della Fim nazionale (Roberto Benaglia), regionale (Roberta Castronuovo) e la segretaria di Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo.