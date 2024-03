Bonferroni: "Contento di aver ascoltato Tarquini". Pagliani: "Nessuna rivincita, aiuterò Giovanni. Ma non entrerò in lista e neppure in giunta"

Due grandi ritorni. Da una parte Franco Bonferroni e dall’altra Giuseppe Pagliani, entrambi presenti sabato all’hotel Posta alla presentazione di Giovanni Tarquini. L’ex senatore e influente storico padre della Dc reggiana, è spuntato in platea quasi nell’ombra. Ma il ritorno sulla scena politica dalla quale mancava da tempo immemore non è passato inosservato. "Non rilascio dichiarazioni, sono fuori da tutto – premette con un bluff d’annichilimento – Posso dire che non ho avuto un’impressione negativa di Tarquini e sono contento di essere andato a sentirlo. Vediamo ora cosa c’è da fare...". Un’ultima frase questa con la quale un po’ si tradisce. Il candidato di centrodestra avrà infatti il supporto dell’area ex Udc e di altre ale cattoliche afferenti a quel mondo. La presenza di Bonferroni non è stata affatto casuale. Così come quella di Giuseppe Pagliani. L’ex consigliere provinciale di centrodestra, collega di studio legale dello stesso Tarquini, è tornato nell’agorà dopo la vicenda Aemilia che lo ha visto imputato e assolto con tanto di riconoscimento di ingiusta detenzione. È stato uno dei primi sponsor di Tarquini (il quale lo ha ringraziato pubblicamente), lavorando dietro le quinte per la sua candidatura.

"Questo era il mio unico obiettivo, ho avuto una sorta di ruolo da cardinal Richelieu, ma è già finito", dice Pagliani che sgombera il campo da ipotesi da una sua candidatura: "Non entro in nessuna lista. Darò una mano come posso. Io in giunta? La mia giunta è il mio studio legale... Spero non mi verrà chiesto di fare l’assessore eventualmente, sarei costretto a dire di no come ho fatto anche due anni fa per candidarmi alle politiche", taglia corto. Infine, Pagliani non parla neppure di rivincita personale: "Non si esulta per un’ingiustizia ricevuta seppur risolta dopo sette anni. Esulto solo per la candidatura di Giovanni che ritengo la persona più adatta a guidare il Comune". Sulla presenza di Bonferroni, conferma il suo impegno: "Ha sale in zucca, ha capito la qualità di Tarquini e lo supporterà".

Esplode però un mini-caso, quello di Matteo Verona, che ha il ruolo di responsabile dei gruppi di Unindustria e che si candiderà nella civica di Tarquini. Un precedente assoluto per chi ricopre un incarico negli industriali. E questo mette in imbarazzo Assoindustria. Si dimetterà? "Stiamo verificando la questione", ha dribblato Vanes Fontana, il dg di Unindustria.

dan. p.