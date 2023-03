Bonficata un’area degradata Spunta anche un’auto rubata

Dopo aver rilevato la presenza di una notevole quantità di rifiuti, anche potenzialmente pericolosi, ieri mattina è stata avviata l’operazione di pulizia e bonifica nell’area di via Pallone Ultimo, nelle campagne delle Valli di Guastalla, al centro nei giorni scorsi di un maxi controllo delle forze dell’ordine, nei pressi di un insediamento di una famiglia nomade, stanziata da tempo sul territorio locale.

Come da tempo segnalato dai cittadini, gli operatori di polizia locale e carabinieri si sono trovati di fronte a una situazione di forte degrado ambientale, con depositi ingenti di rifiuti di ogni tipo, bombole di gas, batterie al piombo, pannolini usati, vecchie biciclette, carrelli della spesa in disuso, rifiuti plastici, cinque vetture fuori uso in stato di abbandono con vetri rotti, pneumatici sgonfi, carrozzeria ammalorata, perfino una Renault Clio priva di targhe e risultata oggetto di furto nel Bolognese, un paio d’anni fra.

Ieri mattina, insieme alle forze dell’ordine, sul posto, in via Pallone Ultimo, sono intervenuti in forze gli operatori della società intercomunale Sabar, con mezzi e attrezzature varie per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, che verranno smaltiti come previsto dalla normativa in vigore. Alle persone ritenute responsabili di quel degrado ambientale sono state già contestazioni multe e sanzioni per diverse migliaia di euro.

Intanto, però, occorrerà inserire l’operazione di pulizia tra le spese che figureranno a carico del bilancio pubblico, con denaro di tutti i cittadini-contribuenti.

Antonio Lecci