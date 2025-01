Boni: "I nostri ragazzi potranno esplorare discipline diverse"

"Crediamo nello sport come medicina preventiva, ma anche come strumento di inclusione e sviluppo per tutto l’Appennino" È con queste parole che Carlo Boni, Assessore allo sport di Castelnovo ne’ Monti, riassume l’essenza di ‘Multisport ne’ Monti’. "L’iniziativa è nata per far conoscere ai ragazzi sport meno praticati, come la scherma o il football americano. L’obiettivo è anche contrastare l’abbandono sportivo, un fenomeno sempre più diffuso: molti giovani smettono di praticare sport a causa della sua crescente competitività", spiega Boni. Ma i benefici non si fermano qui. "Attraverso lo sport, teniamo i ragazzi lontani da problemi come alcolismo e obesità, contribuendo al loro benessere. La Regione Emilia-Romagna, grazie all’operato del Coordinatore delle Politiche Sportive Gianmaria Manghi, ha sostenuto questo nuovo approccio. La collaborazione tra l’amministrazione e Manghi è stata centrale, portando a risultati eccellenti come la partecipazione al Giro d’Italia 2025".

Inclusione e sport sono due temi strettamente legati nel progetto. "Con la Federazione Sport Sordi Italia organizziamo ogni anno incontri tra atleti sordi e i nostri ragazzi, offrendo agli sportivi l’occasione di conoscere anche i pregi del nostro territorio. Le scuole hanno risposto con entusiasmo, ed è essenziale anche il grande impegno delle società sportive locali. Inoltre, il nostro Palasport è stato progettato per essere inclusivo verso tutte le disabilità", ha concluso l’assessore.

Elia Biavardi