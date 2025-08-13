Boni (Pd): "Giù le mani dal Dinamico". Interrogazione di Fd’I in Regione

Il Dinamico Festival porta cultura e socialità al Parco del Popolo dal 2012, generando anche sicurezza. Invece che screditare un’iniziativa come fa Fratelli d’Italia, di cui respingiamo le critiche, riteniamo sia doveroso riconoscerne il valore e sostenerla". Francesca Boni, segretaria del circolo Pd del centro storico, difende a spada tratta la kermesse che vede ogni anno compagnie e artisti da tutto il mondo ai ’Giardini’. Manifestazione sotto attacco in questi da giorni da parte del centrodestra. Che punta il dito sui finanziamenti elargiti da Conad all’organizzazione. "Una moneta di scambio per il via libera del supermercato a Ospizio?", le ombe gettate da Fratelli d’Italia che ha allargato il tiro anche a Paolo Burani, consigliere regionale di Avs, tra i promotori attivi del festival fino al 2021 ("ma ancora indicato nell’organigramma sul sito web del festival", come ha sottilineato in questi giorni Fd’I) tacciandolo di "falso ambientalismo".

La Boni non ci vede nulla di sbagliato. "È positivo che all’interno delle Istituzioni siedano persone provenienti dalla società civile, che possano portare punti di vista e sensibilità a beneficio della collettività. Riteniamo importante che Comune, Regione e soggetti privati contribuiscano a sostenere economicamente progetti di questo tipo. In un momento in cui il Governo mette a rischio i finanziamenti per le realtà del settore dello spettacolo dal vivo e teatrali, il sostegno delle istituzioni locali e dei partner privati è ancora più essenziale per mantenere viva la proposta culturale e sviluppare nuove iniziative nei nostri giardini pubblici".

Ma la battaglia di Fd’I, non si arresta e il consigliere regionale del partito della fiamma tricolore, Alessandro Aragona ha depositato un’interrogazione. "Si faccia chiarezza sul Dinamico Festival e sui contributi regionali ricevuti negli ultimi 10 anni – chiosa – Il 30 giugno scorso, la Regione ha pubblicato la graduatoria di ammissione ai contributi per l’organizzazione di spettacoli dal vivo. Sono pervenute 192 domande, di cui 15 non sono state ammesse. Fra i 177 progetti ammessi risulta Dinamico Festival, nel cui staff risulta l’attuale consigliere regionale di Avs, Paolo Burani. La Regione spieghi con trasparenza".