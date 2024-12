Boni: "Riorganizzare la medicina di base"

Carenze della sanità in montagna, il medico Carlo Boni (assessore comunale di Castelnovo Monti) coglie l’occasione delle nomine dei componenti la nuova giunta regionale, attese nei prossimi giorni da parte del neoeletto presidente Michele De Pascale, per porre al centro dell’attenzione alcuni problemi che riguardano l’organizzazione della sanità territoriale della montagna reggiana. L’intento è aprire subito all’insediamento il tema sanitario del territorio. "L’attuale situazione della medicina territoriale – afferma l’assessore – ha come principale criticità la carenza della figura del medico di base. Occorre lavorare a una riorganizzazione strutturale. La politica deve porsi al centro del cambiamento, senza trascurare interventi quotidiani anche in emergenza, ma deve saper guardare al futuro con consapevolezza, mettendo in campo interventi attuabili e che guardino in prospettiva. Questo però se passa da idee e interventi innovativi altrimenti il tutto si esaurisce in un politichese inutile per i cittadini".

Non esita il dottor Boni a mettere in discussione qualche proposta operativa, in primis la riforma delle zone carenti: "Un’organizzazione che ha 50 anni – precisa –, nel frattempo è cambiato il mondo, non è più utile e neppure sostenibile, occorre superarla con a la costituzione di team di medici che lavori insieme nella stessa struttura, garantendo a turno le visite a domicilio ritenute indispensabili, superando così il timore dell’ambulatorio sotto casa. Il tema della telemedicina: indispensabile da subito la formazione di personale e caregiver e utenti, per ridurre le liste per visite specialistiche che si risolvono in pochi minuti dopo attese di mesi. Si pensi al vantaggio per la nostra popolazione anziana". In merito alle case della comunità, Boni sottolinea che la presenza in queste strutture darebbe risposte più rapide, riduzione di visite specialistiche improprie e accessi ai pronto soccorso.

Settimo Baisi