Boniburini da ieri è ricoverato a Reggio, la famiglia: "Grazie a tutti"

"La famiglia Boniburini desidera esprimere la propria più sincera e profonda gratitudine all’amministrazione comunale, al sindaco, al vicesindaco e a tutta la giunta per essersi prontamente attivati e per il concreto sostegno offerto in un momento così difficile".

L’odissea di Fabio Boniburini è finita. Da mezzogiorno di ieri il 68enne montecchiese – colpito da un’emorragia cerebrale all’inizio di febbraio durante un soggiorno a Manila – è ricoverato al Santa Maria Nuova. Per lui, e per aiutare la sua famiglia a sostenere gli ingentissimi costi del ricovero nella clinica delle Filippine – circa 1.200 euro al giorno – e poi quelli del rientro in aereo, c’era stata una grande mobilitazione. Boniburini aveva bisogno di cure urgenti e non sarebbe certo potuto rientrare in Italia prima di essere stabilizzato. Alla sua vicenda si era interessato in prima persona non solo il sindaco Torelli, medico, ma l’intero Consiglio comunale. "Un ringraziamento di cuore – dice ora la famiglia – va anche alla cittadinanza, agli amici e a tutte le persone che, anche nell’anonimato, hanno contribuito in molteplici modi ad aiutarci a riportare Fabio in Italia. La strada per la guarigione è ancora lunga, ma finalmente, sotto le cure dell’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia, che ringraziamo, siamo certi che Fabio potrà riprendersi. La vostra vicinanza e solidarietà ci hanno profondamente commossi e resteranno per sempre nei nostri cuori".

Ieri tre volontari della Croce Arancione sono andati all’aerporto di Milano Malpensa per caricare Boniburini. Chi ha avuto modo di avvicinare il concittaddino, l’ha trovato lucido, in grado di parlare con naturalezza.

Tutto lascia sperare in un lieto epilogo della vicenda e in un pieno recupero.

n.r.