Boniburini verso casa dopo l’incubo a Manila

Buone notizie per il montecchiese Fabio Boniburini, ricoverato a Manila dopo un grave malore. Infatti, potrebbe rientrare a breve in Italia. Ma ci sono ancora degli ostacoli da superare. "Ci sono ancora da risolvere alcuni problemi di natura medica e burocratica, - spiega la figlia Dagmar - ma qualcosa si muove". Ieri la clinica di Manila dove si trova ricoverato dal 7 febbraio il 68 enne montecchiese , ha comunicato alla figlia che la prossima settimana dovrebbero dimetterlo. Ora la famiglia sta approntando il ritorno.

Intanto Fabio dovrà viaggiare con un medico che partirà dall’Italia questo fine settimana, ma non solo: "Ora devo contattare una compagnia disposta a prendere a bordo mio- spiega ancora Dagmar – abbiamo già mandato tutta la documentazione necessaria, e aspettiamo che il medico della compagnia ci dia l’Ok. Sono speranzosa, ma finchè mio padre non arriva in Italia non sono tranquilla".

Della vicenda si è occupato anche il sindaco di Montecchio, che è anche medico, Fausto Torelli, ha già preso accordi che Boniburini una volta in Italia, verrà ricoverato Immediatamente nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale S.Maria di Reggio. Da qui poi sarà trasferito all’ospedale di Correggio per la riabilitazione. Inoltrà quando il quadro clinico si sarà stabilizzato, Fabio sara sottoposto ad un intervento chirurgico, alla calotta cranica. Intanto la spesa, per le visite mediche e il ricovero nella clinica di Manila, ha superato i 40.000 euro , in più ci saranno dovranno essere spesi altri 10.000 euro e più per le ultime spese e per il reimpatrio. Tante le persone che non hanno fatto mancare la loro vicinanza alla famiglia.

Intanto per raccolta fondi, che prosegue anche attraverso il conto corrente personale intestato a Fabio Boniburini sul Credem filiale di Quattro Castella. E’ arrivata ad oggi, la cifra di circa 5mila euro. Fabio si trovava a Manila per una vacanza, quando è stato colpito da una emorragia celebrale. Così è iniziato il suo calvario, operato in una struttura pubblica era stato poi trasferito in una clinica privata, dal costo di 1200 euro al giorno. Vari sono stati poi i tentativi di riportalo in Italia, ma per problemi medici non è stato possibile. Ora tutti sperano che sia la volta buona per riporlo a casa.

Nina Reverberi