Bonifica, Assunta Spadoni va in pensione dopo 42 anni di servizio

Assunta Spadoni, Cavaliere della Repubblica, è in pensione dalla Bonifica di corso Garibaldi, dopo quarantadue anni di servizio. Classe 1962, la Spadoni iniziò a lavorare alla Bonifica Tresinaro, quando presidente dell’allora ente consortile era Romolo Fioroni, ex partigiano cattolico. La vediamo nella foto a fianco del direttore Domenico Turazza, nel corso di un saluto caloroso nel ‘transatlantico‘ della sede reggiana. Assunta Spadoni ha saputo farsi apprezzare per le sue doti umani e di lavoro da diverse generazioni di colleghi che si sono alternati negli anni e all’Urp, divenendo un punto di riferimento per la numerosa utenza. Assunta Spadoni è molto conosciuta anche per la sua attività politica passata,rivestendo il ruolo di vicesindaco a Viano per una legislatura, ma anche come segretario provinciale dell’Udc reggiana, senza trascurare il volontariato nella Casa della Carità di San Giovanni di Querciola, nel comune di Viano.