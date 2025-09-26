Bonifica, cambio al vertice. La direttrice è Francesconi

Cambio al vertice per il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Nella seduta di ieri del Consiglio di Amministrazione, riunitosi a Reggio Emilia, è stata ufficializzata la nomina della nuova direttrice generale che dal gennaio 2026 prenderà il posto dell’avvocato Domenico Turazza, alla guida dell’ente dal 2011, due anni dopo la sua nascita dalla fusione dei Consorzi Parmigiana Moglia-Secchia e Bentivoglio Enza.

A succedergli sarà l’ingegnera Ada Francesconi, 49 anni, laureata in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio all’Università di Bologna e iscritta all’Albo degli Ingegneri di Reggio Emilia dal 2002. La sua carriera l’ha vista impegnata all’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia reggiana, come titolare di studio di ingegneria idraulica e, dal 2019, nello staff tecnico del Consorzio. Dal 2023 ha ricoperto il ruolo di Capo Settore Ufficio Studi e Progetti Strategici, occupandosi di opere idrauliche di rilievo come la ri-funzionalizzazione del nodo idraulico di Cerezzola e la gestione dell’impianto idroelettrico di Castellarano.

La scelta, avvenuta all’unanimità, segna un passaggio di testimone importante. "A nome di tutto il Consorzio, desidero formulare gli auguri più sentiti all’ingegner Ada Francesconi, professionista di grande competenza ed esperienza – ha dichiarato il presidente Lorenzo Catellani –. Siamo certi che la sua preparazione tecnica, unita alla sensibilità verso i temi della sostenibilità e dell’innovazione, saprà garantire continuità e allo stesso tempo nuova energia al percorso intrapreso".

Parole raccolte con emozione dalla futura direttrice: "Accolgo con grande onore e responsabilità la designazione. Intendo rafforzare il ruolo del Consorzio come protagonista dell’innovazione e della sostenibilità, accompagnando la transizione ecologica e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il mio impegno sarà rivolto a proseguire l’adeguamento della rete consortile e ad avviare azioni concrete di riduzione del rischio idraulico. Credo profondamente nel dialogo con comunità, mondo agricolo e istituzioni locali. Un pensiero speciale va ai dipendenti, cuore e motore del Consorzio".

Non meno sentito il saluto del direttore uscente Turazza: "È un momento in cui sento di ringraziare l’intera struttura del Consorzio per l’occasione che mi è stata data. Sono stati anni davvero impegnativi, ma ricchissimi di soddisfazioni. Desidero esprimere la mia più viva soddisfazione per la nomina della nuova direttrice: sono certo che Ada Francesconi, con la sua competenza e il suo entusiasmo, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi che il Consorzio si prefigge".