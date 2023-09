Bonifica, è bufera. Verso le elezioni volano già gli stracci sulla diga di Vetto

Diga di Vetto, entra nel vivo lo scontro politico tra le due liste principali che si presentano alle elezioni del 2-8 ottobre per il rinnovo dei vertici della Bonifica dell’Emilia Centrale. Lorenzo Catellani portavoce della lista 1 (La Bonifica del Fare) attacca Marcello Bonvincini, attuale presidente del Consorzio e portavoce della lista 2 (Diga e acqua per il territorio): "Per due anni è sempre stato immobile e zitto sulla diga", con l’altro che replica: "Abbiamo lavorato con il massimo impegno".

È un dibattito senza sconti quello sulla gestione del Consorzio e la realizzazione dell’invaso, che vede ai margini la lista degli ambientalisti anti-diga che sarà presente con i propri candidati solo nella sezione 2.

La lista 1 è sostenuta dalla Cia di Reggio e di Modena, Coldiretti di Reggio e di Modena, da Lapam Confartigianato, Legacoop Emilia Ovest e Legacoop Estense. La 2 vede schierati Confagricoltura Reggio e Modena, Unindustria Reggio, Terra Viva e dal gruppo ’Diga per la Val d’Enza’.

Uno scontro inedito e durissimo, se si pensa che l’ente nell’ultimo mandato è stato retto con una "staffetta" prima da Matteo Catellani (Coldiretti) poi da Bonvicini stesso, con vicepresidente di entrambi Arianna Alberici (Cia). Il confronto è ancora più tosto se si valuta, che negli equilibri regionali attuali, Coldiretti è al vertice delle bonifiche di Parma, Piacenza, Bologna e Modena. La Cia presiede quelle di Ferrara e Romagna; Confagricoltura aveva Emilia-Centrale e Romagna Ovest.

Commentando le parole con cui è stata presentata la lista avversaria, Catellani afferma che la propria lista vuole un invaso da 110 milioni di metri cubi di acqua, e aggiunge: "Mi stupisce che Bonvicini tenti ora, in netto ritardo e sicuramente con gran coraggio, di accaparrarsi il tema della diga quando per tutto il tempo della sua presidenza in Bonifica non ha detto una parola sulla questione. Un silenzio assordante: era forse presidente a sua insaputa? Il suo immobilismo – nonostante le nostre insistite sollecitazioni – è davanti agli occhi di tutti e non può che portare a un giudizio estremamente negativo dei suoi anni da presidente, condiviso dagli imprenditori agricoli reggiani che si riconoscono nella lista 1. Trovo poi molto curioso che attacchi l’Autorità di Bacino: lui ha fatto pesare il suo ruolo o ha aspettato a non fare nulla perché era già in campagna elettorale?".

Rincara la dose, Catellani: "Bonvicini non può ora fare quello che è arrivato da Marte e vuole occuparsi della questione. Se lo avesse voluto, lo avrebbe potuto, e aggiungo dovuto, fare. A cosa è dovuta questa svolta? Temo sia una questione di ingordigia personale e puro potere. Infatti, pur di rimanere al suo posto, ha dato vita a una lista in cui si è alleato con quelle stesse persone che poche settimane fa gli chiedevano di dimettersi proprio per il non aver fatto nulla per la Val d’Enza".