Bonifica, il piano di Catellani: "Basta indugi sulla diga di Vetto. E più sicurezza idrogeologica"

La necessità di una diga sull’Enza "è prioritaria e non procrastinabile". Lo ha affermato Lorenzo Catellani (presidente Cia agricoltori Reggio, foto) portavoce della lista unitaria "La Bonifica del Fare" che si presenta alle elezioni quinquennali del Consorzio dell’Emilia Centrale del 2-8 ottobre, che interessano 275mila contribuenti. La lista (la n.1 nei manifesti) è sostenuta da Cia e Coldiretti di Reggio e di Modena, da Lapam Confartigianato, Legacoop Emilia Ovest e Legacoop Estense, "una rappresentanza molto importante, fatta da cittadini ed imprenditori che hanno a cuore il territorio, l’ambiente e l’acqua".

Il programma ha tra i pilasti l’invaso di Vetto: "Chiediamo e ci impegniamo per la realizzazione di una diga a usi plurimi (anche idroelettrico) in Val d’Enza, che dia soddisfazione al fabbisogno del territorio, stimato in 110 milioni di metri cubi". Conservazione, risparmio e uso efficiente della risorsa idrica sono al primo posto tramite "il miglioramento e messa in efficienza della rete dei canali, molto datata".

Vi è poi il tema della sicurezza idrogeologica: "Chiediamo che il Consorzio ampli le sue responsabilità, soprattutto nel reticolo interconnesso tra montagna e pianura, in modo di avere certezza delle competenze e operare al meglio. Bisogna individuare quei nodi nevralgici sul territorio, con la realizzazione ad esempio di casse di espansione che a fronte dei cambiamenti climatici diventano sempre più strategiche, oltre ad avere aspetti ecologici interessanti". Con il progetto: "Difesa attiva dell’appenino", la lista si impegna su una progettazione di lungo periodo, partendo dal dialogo diretto con i sindaci e i portatori di interesse, coinvolgendo chi presidia il territorio, gli agricoltori. Attenzione per tutta l’area della pianura orientale, che necessita di canali pieni in modo precoce per poter proteggere i frutteti dalle gelate. Si cercherà in tutti i modi di intercettare bandi e risorse europee e statali per realizzare le opere e rendere più equilibrata la tariffazione; l’impegno è di "contenere i costi per non pesare troppo sulle tasche dei contribuenti".

Francesca Chilloni