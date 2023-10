Bonifica in atto sul Rio Medici: "Quell’area era una discarica"

"Sul Rio Medici è in corso la bonifica ambientale per rimuovere i rifiuti e per mettere in sicurezza la sponda".

Ad assicurarlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi intervenendo sul tema della sicurezza idraulica del territorio.

"In questi giorni ho letto sui social affermazioni non corrette riguardo ai lavori che si stanno eseguendo sul Rio Medici nel tratto tra via Statale e la Pedemontana – spiega Daviddi –. Dopo che per decenni vi sono stati ammassati rifiuti in quell’area si sta realizzando una bonifica ambientale: per questo occorre asportare tutti i materiali che sono andati a costituire la sponda destra del Rio Medici".

In seguito ci sarà la messa in sicurezza con opere idrauliche. "Siamo stati costretti a rimuovere la vegetazione per questo motivo: bonificare un’area che era divenuta una discarica – precisa il sindaco –. Era impossibile condurre questa operazione salvando una vegetazione che era di intralcio e serviva solo ad occultare una situazione di forte criticità".

"Le piante erano nate su una zona instabile fatta di rifiuti che, franando sul rio, avrebbero potuto creare una grave criticità idraulica – aggiunge –. Abbiamo quindi dovuto rimuovere alcune aree verdi non perchè non rispettiamo la natura ma, all’opposto, perché dobbiamo ripristinare l’ambiente naturale e mettere in sicurezza l’area". La bonifica della zona è stata finanziata dalla Regione con fondi del Pnrr. Effettuati ulteriori lavori per la sicurezza idraulica sullo stesso Rio Medici e sul Rio Rocca, Rio Ripa, Rio Fornace. m.b.