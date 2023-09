Bonifica, si va alle urne: "No alle opere faraoniche. Sì a interventi capillari"

di Francesca Chilloni

C’è anche chi dice un "no" netto alla diga di Vetto, e ride di chi afferma che l’opera sarà sicuramente realizzata. Sono gli esponenti della Lista 3 – Verdi e Movimento 5 Stelle – presenti alle elezioni con un’idea di base: la Bonifica dell’Emilia Centrale deve essere un ente al servizio di tutti i cittadini che pagano i bollettini e non solo delle categorie produttive. Lo scontro per la presidenza del Consorzio, a una settimana dall’apertura dei seggi, è polarizzato sulla lista 1 (Cia, Coldiretti, Lapam Confartigianato e Legacoop) e la lista 2 (Confagricoltura, Unindustria, Confcoop e associazioni pro-diga). ’Territorio e Ambiente’, capolista la parlamentare pentastellata Maria Laura Mantovani, ha raccolto firme per presentarsi solo nella sezione 2 ma qui gioca il ruolo di "terzo incomodo", rendendo aleatorio l’esito del voto locale.

"La grande opera salvifica fa gola a realtà che mi fanno pensare a certi malcostumi italiani, sento odore di cemento e bustarelle – sbotta il candidato Luciano Gobbi, storico ambientalista reggiano ed ex assessore provinciale –. Un ente così importante deve portare le istanze di tutti e non solo di lobby, categorie e corporazioni. No alle grandi opere faraoniche, sì a interventi capillari contro il dissesto idrogeologico. Nella Bonifica ci sono grandi competenze tecniche che devono essere attivate insieme a Comuni, Provincia e Regione, per la gestione di quei ruscelli che poi confluiscono nel Modolena, nel Rodano, nel Quaresimo… Nessuno ha fatto manutenzioni, ma le esondazioni creano problemi agli abitanti". L’ottica della "formichina" viene da Gobbi applicata anche alla rete dei canali: "Ci vuole un lavoro sistematico e diffuso per ridurre la dispersione, oggi troppo alta. Condotte nei canali minori, opere di impermeabilizzazione sulla rete maggiore". Di diga non ne vogliono nemmeno sentir parlare, quelli della Lista 3: "Per realizzarla serve mezzo miliardo di euro. Per lo studio di fattibilità e il progetto esecutivo servono 9 milioni, e sul piatto che ne sono solo 3,5. E, se si facesse, sarebbe un macigno al collo della Bonifica dato che per gestirla ogni anno servirebbero 4-5 milioni di euro". E l’acqua per i prati stabili dove la si trova? "Si sfrutti l’esistente: le casse d’espansione di Montecchio, la nuova traversa di Cerezzola, le vecchie cave esaurite… I sindaci della Val d’Enza e la Regione bellamente ignorato le indicazioni del Ptcp; la Provincia depotenziata dal punto di vista politico-amministrativo non è stata in grado di fare opera di coordinamento pianificatorio. Mi sorprende che Montecchio, Bibbiano e San Polo, nella culla del re dei formaggi, diano la possibilità ai privati di mettere campi fotovoltaici nelle cave in cambio dei soldi per fare tangenziali o impianti sportivi".