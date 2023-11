Bonifica, via alla manutenzione nei torrenti

Al via alcuni interventi di manutenzione nei torrenti albinetani da parte del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. I lavori inizieranno oggi e si tratta di opere importanti per garantire la sicurezza delle persone e abitazioni. Sarà completata la palizzata a sostegno della scarpata del rio Lavezza per impedire l’erosione della sponda verso le case, sarà sistemata la sponda del rio Lodola in via Campanini nella frazione di Noce, rimosse le piante cadute nell’alveo del rio Muratte e del rio Acquachiara nella zona di via Papa Giovanni XXIII. Il Comune di Albinea, attraverso l’ufficio ambiente, sta anche portando a compimento alcuni lavori sull’anello di Cà del Vento (nella foto).

Tra questi la sistemazione di una parte del sentiero con il rifacimento del tratto che precede la svolta per il Colasino e nella zona di Santa Margherita con rifacimento dei ‘fossi tagliacqua’, sistemazione del fondo e ripristino delle staccionate ammalorate. È stato pure effettuato uno studio di indagine idrogeologica e speleologica rispetto alla frana di via Franchetti nella zona della Dolina del Pomo.

L’obiettivo è la messa in sicurezza del cedimento della scarpata del tratto di via Franchetti in corrispondenza della Tana della Mussina.

L’operazione è stata finanziata dall’Unione Europea, Next Generation EU, Pnrr per un importo di 90mila euro.

Matteo Barca