Bonini, 300 metri da campione. Il titolo italiano cadetti è suo

Era il favorito sulla gara dei 300 metri ai campionati italiani cadetti individuali e per regioni che si sono svolti a Viareggio: e Luca Bonini, reggiano figlio d’arte, 15enne tesserato per la Self Montanari e Gruzza, non ha tradito le attese, vincendo il titolo tricolore in 35’’17. Papà è infatti Andrea Bonini, ex mezzofondista, e la mamma è Sara Paderni che spaziava dai 200 ai… 10.000. Il tempo di Bonini è a pochi centesimi dal personale che è pure record regionale; la staffetta dell’Emilia-Romagna ha vinto la medaglia di bronzo in 43’’01 (record regionale), dietro a Lombardia e Lazio. Per regioni, l’Emilia femminile è terza, quella maschile quinta, in complesso quarta.

Luca, ci racconta le due gare? "Non pensavo davvero d’andare così forte e credo di aver fatto il miglior 300 della mia vita. E se ringrazio la mia società, gli amici e i genitori, beh, ringrazio anche i miei avversari che mi hanno ‘costretto’ a dare tutto. La staffetta è stata ugualmente bella, perché ho condiviso il bronzo con i miei compagni: a me piace anche lo sport di squadra, avendo giocato a hockey prato e pure fatto un po’ di ballo".

Quelle smorfie e ‘facciotti’ in partenza? "Ah – ride Luca che frequenta con buon profitto la seconda classe del liceo scientifico Spallanzani, indirizzo sportivo – divertenti. Mi piace scherzare un po’ per far calare l’ansia, poi ci sono quelli per i campionati provinciali, regionali e nazionali. La cresta del gallo è per Belotti, il mio idolo calcistico. Però mia mamma ha detto che non li sopporta più".

Torniamo seri: i cadetti sono giovani e disputano gare strane come i 300. L’anno prossimo da allievo correrà i 200 o i 400? "Mi piacciono entrambi: nei 200 devi dare tutto e basta, nei 400 puoi amministrare, quasi come una gara breve di mezzofondo in cui c’è anche un po’ di tattica. Vedremo, indoor dico 200, outdoor ne parlerò con il mio nuovo tecnico, Daniele Rocchi".

Ma come, vince un titolo italiano e abbandona Sara Vezzani? "Passando di categoria, mi seguirà Daniele, che è poi il marito di Sara, quindi resta tutto in famiglia".

Ma a Viareggio oltre a Bonini, c’erano altri otto reggiani di cui tre sono arrivati ottavi con record personale: Gabriele Garlassi nel disco con m 36,58, Giuseppe Sacco sui 2000 in 5’49’’39, Kevin Panizza sui 1000 in 2’38’’24; 10° Christian Casaletti sui 100 hs. col personale di 13’’93; 12ª Elettra Maccari sugli 80 hs. in 12’’41 (12’’30 in batteria), 16ª Asia Campani nel martello con 38,67, 17° Cristian Menozzi sui 2000 in 5’58’’58, 17ª Emma Spinazzi nel triplo con 10,32.