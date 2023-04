Reggio Emilia, il pentito Bonisoli con la figlia di Moro dove nacquero le Br

Reggio Emilia, 5 aprile 2023 - Dall’odio alla giustizia riparativa. Dove tutto è cominciato. L’ex brigatista pentito Franco Bonisoli giovedì prossimo sarà a Reggio insieme ad Agnese, la figlia di Aldo Moro, il padre della Dc che venne assassinato dalle Br il 9 maggio del ’78. L’iniziativa avrà luogo proprio nella terra in cui nacquero le Br, tra Costaferrata e Pecorile, frazioni tra le colline e le montagne di Vezzano e Casina.

La serata si svolgerà il 13 aprile nella chiesa di San Luigi Gonzaga, alla Pappagnocca in città. A organizzarla è il centro di giustizia riparativa “Anfora“ assieme alla stessa parrocchia e alla cooperativa di Solidarietà sociale “L’Ovile”. Con loro al tavolo, alle ore 21 (precduto da una messa missionaria alle 19 celebrata da don Matteo Mioni), ci saranno anche padre Guido Bertagna, gesuita, biblista e mediatore. A moderare il confronto sarà Caterina Pongiluppi, responsabile di “Anfora“.

La serata – si legge nel volantino – nasce da una riflessione del gruppo dell’incontro: "Si cercava di trovare un senso al dolore, un valore per gli altri, per le giovani generazioni. Il senso del dolore poteva trovare un motivo d’essere nella possibilità di un cammino congiunto. Importante fu l’acquisizione della consapevolezza che i fatti non si cambiano, soprattutto se ci sono delle vittime, come pure capire che ci si poteva impegnare sul modo di ricordare, sul senso e il valore della memoria. Esistono vari tipi di memoria, una per ciascuno di noi, che fa vivere o non vivere, che ti apre un futuro, che ti lega ad un passato, ma che è in grado di ipotecare un cambiamento".

Parole sulle quali Agnese Moro (che è un’apprezzata giornalista) e Franco Bonisoli dialogheranno e rifletteranno, parlando della loro esperienza nei terribili Anni di Piombo che misero in ginocchio l’Italia intera, mietendo vittime e generando un’instabilità politica senza precedenti. Non è la prima volta che i due si troveranno assieme: da anni Bonisoli (che si è ravveduto e si è impegnato ad un percorso di giustizia riparativa) e la Moro – che lo ha perdonato, instaurandoci un buon rapporto – girano scuole e città (nella foto insieme ad un incontro), (mai però a Reggio dove saranno assieme per la prima volta) per raccontare cosa significò la lotta armata di quel periodo, ma soprattutto per sensibilizzare e lanciare messaggi affinché non accadano mai più stragi simili. E chissà se parleranno anche del recente caso della band musicale (ora sciolta) "P2-La Gang" che al circolo Arci Tunnel di Reggio, il primo maggio di un anno fa, si esibirono con canzoni inneggianti le Br.

Bonisoli nasce nel ’55 a Reggio da una famiglia operaia e comunista. All’età di 19 anni entra nelle Brigate Rosse. Conosciuto col nome di battaglia ‘Luigi’ e col soprannome ‘Rossino’ per il colore dei suoi capelli, era un membro della direzione strategica e del comitato esecutivo delle Br. Il 2 giugno ’77 partecipa, insieme a Calogero Diana e Lauro Azzolini, al ferimento del giornalista Indro Montanelli e l’anno seguente al sequestro dell’onorevole Aldo Moro. Nell’agguato di via Fani, Bonisoli fa parte del gruppo di fuoco travestito da aviere (insieme a Valerio Morucci, Raffaele Fiore e Prospero Gallinari); armato di un mitra ha il compito di neutralizzare l’Alfetta di scorta (insieme a Gallinari).

Dopo aver sparato un caricatore, utilizza anche la sua pistola contro l’agente Iozzino . Il 1º ottobre 1978 fu arrestato con Nadia Mantovani, Lauro Azzolini e Antonio Savino nel covo terrorista di via Montenevoso a Milano . Condannato a 4 ergastoli nel processo romano Moro-Uno del 24 gennaio ’83, a metà degli anni ’80 si dissociò dalla lotta armata . In seguito è stato sottoposto a regime di semilibertà.