Bonvi, che successo col Cruci Music Show

Successo per il Cruci Music Show, che al prestigioso teatro Manzoni di Milano ha visto protagonista il reggiano Big Bonvi, dj-enigmista con una lunga carriera alle spalle.

Bonvi ha condotto un gioco interattivo in cui il pubblico risolve un divertente schema di parole crociate rispondendo a quesiti musicali-cinematografici-televisivi che vengono proposti su maxi schermo.

"E’ uno spettacolo che unisce mie due "anime": quella di dj-intrattenitore musicale e quella di enigmista, che mi impegna ormai da una quindicina d’anni. E’ un gioco-cruciverba dove al posto delle classiche definizioni scritte vengono fatti ascoltare frammenti sonori o di colonne sonore, per arrivare al completamento di uno schema, con una frase misteriosa che è la chiave del gioco e che porta al vincitore, tra domande, ascolto e bella musica che può cambiare in base al pubblico. L’interazione con gli spettatori è notevole, con possibilità di giocare ascoltando musica gradevole".

Big Bonvi è seguito da tantissimi appassionati di enigmistica che ogni settimana seguono i suoi giochi.

Ma tra il pubblico è noto anche come uno degli storici deejay reggiani, iniziando giovanissimo, negli anni Settanta, a tuffarsi nel mondo delle radio private e delle discoteche.

Sono gli anni in cui vince il campionato italiano deejay in Rai, poi componente e capitano della Nazionale Deejay di Calcio. Big Bonvi-enigmista si è rivelato su Domenica Quiz e Oggi come abile e brillante autore di cruciverba, dai più convenzionali ai più elaborati.

La simbiosi tra deejay ed enigmista ha dato vita al Cruciverba Musicale, ulteriore parto di un personaggio dalla mente molto fertile.

a.le.