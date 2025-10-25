Boom di auto non assicurate. Una nuova app per smascherarle

Boom di veicoli senza a assicurazione a Reggio. Dall’inizio dell’anno, infatti, la polizia locale ne ha fermati e sequestrati 336, di cui una quarantina nel solo mese di ottobre. Ora però gli agenti avranno uno strumento in più per contrastare la circolazione dei mezzi privi di Rca. Si tratta dell’applicazione “Targa 129”, installata sui tablet già in dotazione alle pattuglie, che collega i dispositivi usati dagli operatori per i rilievi degli incidenti con con i sistemi di videosorveglianza stradale, il cosidetto Ocr, (optical character recognition) già presente sulle strade reggiane.

Il collegamento a questo sistema, a sua volta connesso alle telecamere, è così in grado di individuare in tempo reale i veicoli privi di assicurazione, non revisionati e inseriti nella “black list” dei mezzi rubati o soggetti a rintraccio. Fino ad oggi, infatti, il complesso sistema di telecamere era consultabile solamente con i monitor presenti nelle centrali operative delle forze di polizia mentre su strada era utilizzabile esclusivamente attraverso l’uso del Targa system, un’apparecchiatura che va installata su una vettura di servizio e richiede un’auto dedicata solo a quel tipo di attività. Uno scenario ora ribaltato dalla nuova applicazione che permette alle pattuglie del comando di via Brigata Reggio – diretto dal comandante Italo Rosati – una maggiore flessibilità nella gestione del servizio moltiplicando la possibilità di effettuare il controllo dinamico del traffico cittadino.

red.cro.