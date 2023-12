Boom di furti. Il sindaco:: "Attenzione"

L’aumento dei furti segnalati dai cittadini continua a preoccupare. Anche nella zona tra Correggio, San Martino in Rio, Rio Saliceto il fenomeno ha registrato un incremento dei casi negli ultimi tempi. Per questo scendono in campo anche le istituzioni. Il sindaco di San Martino in Rio, Paolo Fuccio (foto sopra), ha voluto lanciare un appello ai cittadini: "Soprattutto durante queste festività – dice – si consiglia di aumentare l’indice di attenzione verso presenze inusuali di persone e/o veicoli. E qualora si abbiano video/foto o qualsiasi altro tipo di informazioni o sospetti, è sempre meglio contattare il 112. E’ operativa ogni giorno anche la polizia locale, dalle 7,30 alle 19,30. Pur disponendo di videosorveglianza in tutte le entrate del paese e di numerose telecamere, resta fondamentale la collaborazione dei cittadini, segnalando tempestivamente gli episodi sospetti. E’ importante denunciare ogni furto, soprattutto quelli in abitazione, per consentire alle forze dell’ordine di svolgere indagini. Prestate la massima attenzione ai falsi tecnici, ai falsi carabinieri e a chi si presenta con intenzione di entrare nelle abitazioni. Nel dubbio, chiamate sempre il 112". Negli ultimi giorni sono stati diversi i furti a segno in abitazioni, in qualche caso anche con intrusioni avvenute mentre nelle case si trovavano i proprietari. In altri casi i ladri hanno controllato i movimenti delle loro vittime. Per cercare di contrastare questo fenomeno sono stati sviluppati i gruppi del "Controllo di vicinato". "Invitiamo i cittadini a iscriversi a questi gruppi – aggiunge il sindaco di San Martino in Rio – come difesa gratuita al servizio della comunità".