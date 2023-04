Boom di presenze a Georgica, ma difficoltà per i soccorsi sanitari

Il bel tempo ha favorito la riuscita della fiera Georgica, lo scorso fine settimana al lido Po di Guastalla, con un numero di accessi calcolato in almeno 13 mila persone in due giorni. Un evento per gli amanti del verde, dell’aria aperta e del buon cibo, che si è svolta sulle rive del fiume, tra Guastalla e il percorso pedonale che collega al lido di Gualtieri. Non sono mancati momenti di poesia che hanno coinvolto in particolare gli studenti delle scuole locali, oltre a incontri sulle espressioni verbali tradizionali, una lezione su come degustare il vino, antichi giochi, un omaggio al viaggio sul Po di Cesare Zavattini…

Occorre però rivedere il sistema di emergenza in caso di soccorso sanitario, dopo che la necessità di assistere una donna sessantenne ferita dopo un’accidentale caduta, ha registrato difficoltà nell’azione degli operatori di Croce rossa e negli spostamenti dell’ambulanza. Sarà inoltre necessario prevedere un numero maggiore di operatori del soccorso, valutando anche soluzioni per evitare lo stop del traffico, in una vasta zona, in particolare negli orari di punta.