Boom di pubblico al cinema Eden e il 28 gennaio il teatro è gratis

Un gruppo di associazioni locali e di cittadini ha deciso di sostenere finanziariamente il Cinema Eden, da 60 anni piccolo miracolo di cooperazione culturale e sociale, per consentire a tutti di poter assistere gratis allo spettacolo teatrale ’La bambina con la stella gialla’, ispirato alla vera storia di Ada Gentili, ebrea triestina sopravvissuta ad Auschwitz. Sul palco gli attori Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, i burattinai Sabina Ressia e Vittorio Pioli, il pianista Ovidio Bigi. La rappresentazione si terrà sabato 28 gennaio alle 16, nell’ambito delle commemorazioni della Shoah.

L’evento esemplifica come questa realtà anomala si rapporta attivamente con il territorio. La coop Eden presieduta da Enrico Romagnani - cinque operatori e quindicina di soci attivi - non solo gestisce la sala, ma è anche proprietaria dell’immobile, di recente ristrutturato ed ampliato fino a diventare un salotto accogliente nel cuore di Puianello.

"Nel 2022 abbiano registrato un raddoppio degli incassi rispetto al 2021 - sottolinea Maurizio Gambarelli, tra i soci più attivi -. Un aumento di pubblico, nonostante le tariffe siano rimaste invariate. È vero che nel 2021 abbiamo dovuto chiudere circa tre mesi a causa del Covid, ma se confrontiamo i dati con il 2019 vediamo che c’è stato un +43% negli incassi. Il trend è positivo: l’incasso di gennaio è di 20mila euro, a fronte dei 5.500 del gennaio 2022".

I soci sono 230: alcuni presenti nell’amministrazione e nell’organizzazione, gli altri come semplice pubblico. "Anche quest’anno il biglietto ordinario costa 7 euro - spiega Gambarelli -. Ma se si diventa soci, dopo il versamento della quota sociale una tantum di 50 euro, si pagherà sempre 4 euro. Al di là della programmazione e delle scelte delle varie tipologie di spettatori, notiamo un ritorno delle persone nelle sale cinematografiche. Molti vengono per vedere un film e scoprono che abbiamo una seconda sala, che la prima sala è stata sistemata, che abbiamo anche un nuovo bell’ingresso. Sono persone che tornano".

La coop, pur avendo convenzioni con il Comune di Quattro Castella e rapporti con altre amministrazioni (anche per i cinema estivi), è autonoma e ha molta flessibilità: "Il Covid ha cambiato le abitudini del pubblico, così abbiamo introdotto la doppia proiezione martedì e mercoledì alle 16,30 e alla 21. La pomeridiana è molto gradita: si vede un film con gli amici, poi si esce a cena". Il futuro? Forse una rassegna teatrale, ma sempre con lo stesso spirito: "Siamo un gruppo di volontari che intende fare qualcosa per il territorio, sia culturale sia di intrattenimento, che aiuti a vivere il tempo libero in modo sociale".

Francesca Chilloni