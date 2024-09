"Boom di turisti, affittate gli alloggi privati"

"Invito i cittadini a mettere a disposizione alloggi a scopo turistico".

L’appello arriva dall’assessore allo sport di Castelonovo Monti, Carlo Boni.

"Andiamo verso la fine dell’estate ed è stata davvero una stagione da ricordare per il turismo a Castelnovo e in Appennino, per numero di presenze ed eventi che hanno portato migliaia di pernottamenti in strutture ricettive del paese – spiega Boni –. Un’affluenza che ha messo ancora una volta in luce la nota carenza di disponibilità alberghiera. Ma ci può essere una parziale soluzione che potrebbe anche rappresentare un’interessante forma di micro-imprenditorialità dei privati che, come previsto dalle norme, possono accogliere turisti".

Carlo Boni, assessore allo sport, settore che ha maggiormente alimentato l’incoming alberghiero, precisa: "Ovviamente il nostro auspicio è sempre che imprenditori interessati a investire nel settore della ricettività si rendano conto delle grandi potenzialità che oggi il nostro paese e l’Appennino possono offrire. Al momento ci troviamo spesso nelle condizioni di dover dire di no a manifestazioni ed eventi proprio perché non abbiamo sufficienti posti per ospitarli".

Ma si aprono delle finestre interessanti.

"Oggi il nuovo disciplinare della Regione Emilia-Romagna sulle strutture ricettive offre opportunità ai privati di integrare l’accoglienza turistica senza doversi sobbarcare pratiche burocratiche", spiega.

Infatti il documento regionale presenta aspetti che vanno in questa direzione in alcuni articoli. L’articolo 12 ad esempio, è dedicato agli appartamenti ammobiliati per uso turistico; si tratta di tipologie di alloggi che non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio impresa di case vacanze. I proprietari o usufruttuari possono dare in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi purché l’attività non sia in forma di impresa. L’articolo 13 invece prevede attività saltuaria alloggio e prima colazione, o bed & breakfast, che delinea l’attività di ospitalità e somministrazione di prima colazione nell’abitazione di residenza o dimora di chi mette a disposizione alcune camere avvalendosi della propria conduzione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d’impresa.

"Ritengo che si tratti davvero di opportunità interessanti – conclude Boni – visto che Castelnovo e l’Appennino dispongono di un consistente patrimonio immobiliare non pienamente utilizzato".

Per info: 0522.610230, commercio@comune.castelnovo-nemonti.re.it

Settimo Baisi