Boom sbarchi, si attiva l’ostello "Alla Ghiara famiglie con bimbi e donne in gravidanza" Ma senza partecipare al bando

di Alessandra Codelippi

L’Ostello della Ghiara torna a ospitare i migranti. In questo caso l’accoglienza sarà limitata a famiglie con bambini e donne in gravidanza, che saranno accolte per un breve periodo, al massimo qualche giorno, in attesa di altre sistemazioni.

È il contributo che Massimiliano Lombardo, presidente della cooperativa Ballarò, ha deciso di dare alla fase di emergenza legata agli sbarchi che sta toccando anche la nostra città. Ballarò ha sede legale a Palermo, conta 60 lavoratori e opera a Reggio con un’unità che si trova all’Ostello, realtà che gestisce.

"Ci siamo dedicati all’accoglienza dei migranti dal 2015 al 2021, poi siamo usciti dall’Ati (associazione temporanea d’impresa), formata per partecipare alle gare indette dalla Prefettura, con la Dimora d’Abramo, il Ceis e la comunità Papa Giovanni XXIII. All’inizio, otto anni fa, fummo convocati quando la Prefettura cominciò a organizzare l’ospitalità d’emergenza. Intorno al 2017 eravamo una sorta di hot spot per la Dimora, che accoglieva gli stranieri da Bologna e li mandava da noi in attesa che fosse trovato un alloggio in case o alberghi. Oltre alla nostra, poi c’era anche un’altra Ati capeggiata dalla cooperativa L’Ovile".

Perché siete usciti dall’Ati?

"Dopo il decreto Salvini su sicurezza e immigrazione del 2018, si ridussero le risorse per l’accoglienza e i servizi ai migranti, intendendo non solo pasti e alloggio ma anche corsi di lingua e l’inserimento lavorativo. Fu abrogato il permesso per motivi umanitari e dunque la possibilità di offrire ospitalità: ciò determinò un’elevata bocciatura delle domande. I migranti registravano così il fallimento del proprio progetto e ciò creava tensioni all’interno dell’Ostello, dove non era prevista una suddivisione in compartimenti tra l’ospitalità dei turisti e quella degli stranieri. Per cinque anni, dal 2017 al 2021, abbiamo ospitato all’Ostello 25 migranti alla volta, in tutto centinaia di persone, senza che si registrassero mai criticità, perché sapevamo mettere in campo un modello di accoglienza autentico. Quando poi scoppiò l’emergenza Covid, si bloccò l’attività turistica, che è prevalente nella nostra impresa, e si crearono nuovi problemi".

Quali?

"Ritardi biblici nei pagamenti, avvenuti nel 2019-2020. La Prefettura, che era la stazione appaltante, saldava in ritardo le spese per i servizi ai migranti, per i quali anticipavamo noi le risorse. Questo è accaduto sia a Ballarò sia agli altri raggruppamenti di imprese: i pagamenti arrivavano con un anno di ritardo. Così abbiamo deciso di uscire dalla gestione dei migranti, mentre le due Ati con capofila Dimora d’Abramo e L’Ovile hanno proseguito".

Perché ora la cooperativa Ballarò è tornata in campo per i migranti?

"Nei giorni scorsi sono stato contattato dalla Dimora d’Abramo per un gruppo di stranieri in arrivo. Abbiamo deciso di rendere disponibile l’Ostello per le emergenze, accogliendovi solo famiglie con bambini o donne incinte per un periodo massimo di dieci giorni, in attesa che si trovi per loro un’altra sistemazione. A fine luglio abbiamo già accolto per cinque giorni una famiglia con due adulti e quattro bambini. Ora l’Ostello è chiuso per ferie fino al 23 agosto, quando cominceremo a ospiterare questi nuclei".

Come cambierà in questo caso il vostro contributo all’accoglienza?

"In passato, quando facevamo parte dell’Ati, offrivamo alloggio, pasti, assistenza sanitaria e sociale. Ora daremo solo pernottamento e colazione, mentre il cibo sarà portato dalla Caritas o da altri soggetti convenzionati con la Dimora d’Abramo, che si occuperà anche della mediazione culturale".

Con quale spirito affrontate il ritorno a quest’attività?

"Vogliamo dare una mano nell’accoglienza dei fragili. In passato abbiamo anche ospitato parte degli sfollati che abitavano nelle case Acer di via Fenulli coinvolte da un incendio. Siamo un’attività che si occupa soprattutto di turismo ma che, tenendo conto della natura commerciale della nostra realtà e dei limiti del possibile, intende aiutare la città" .