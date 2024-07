Boorea, una cena nei Chiostri e trentamila euro di solidarietà

Successo per la grande cena di Boorea di solidarietà, in una serata che ha illuminato il centro storico in quella che è forse la sua location più suggestiva, ovvero i chiostri benedettini cinquecenteschi di San Pietro. Settecento i partecipanti per un incasso di 30mila euro che sarà devoluto ai quattro progetti di solidarietà, ovvero l’ospedale di Ampasimanjeva in Madagascar del Centro Missionario Diocesano, le scuole della onlus WeWorld ad Aleppo in Siria, le attività della cooperativa sociale reggiana Rigenera per persone con disabilità e la Fondazione per la Ricerca sulla fibrosi cistica, oltre che ad altri interventi solidali.

Ai 700 ospiti si sono aggiunti non meno di 200 volontari, ovvero 120 volontari Auser, i 30 sommelier di Ais, gli chef dei 3 ristoranti stellati, ovvero Roberto Bottero, affiancato da Ramona Astolfi e Jacopo Malpeli rispettivamente della Clinica Gastronomica da Arlando e dell’Osteria del Viandante di Rubiera, e Fabrizio Albini del ristorante Bianca sul Lago sul Lago di Annone. Poi Giovanni Mandara, patron della Piccola Piedigrotta, Leonardo Giribaldi, e Dario e Massimo Nizzoli, figli di Arneo Nizzoli, recentemente scomparso, al quale la serata ha dedicato un breve e commovente video. Con loro i due giovani chef reggiani del Bistrot Pause Claudio Bashaj ed Alessandro Tagliavini, e gli staff dei vari ristoranti. Per la prima volta inoltre si sono uniti Nicola Guarnieri, professore dell’Istituto Motti e altri sette giovani studenti della prestigiosa scuola reggiana.

Preziosissimo come sempre anche il lavoro di volontari e volontarie di altri storici partner della Grande Cena, ovvero il Binario49 e il Salone delle Feste di Correggio. Un encomio particolare ai volontari di Arci, che hanno gestito con dedizione e precisione tutte le complesse operazioni logistiche