Boretto, sale sul treno e rapina un tablet

Boretto (Reggio Emilia), 7 giugno 2023 - Nuovi guai per il giovane senegalese ritenuto responsabile della rapina di una collana, avvenuta sabato mattina a Codisotto di Luzzara, sospettato di un simile episodio, con rapina tentata, pure la sera prima a Guastalla, in centro. Il 18enne senegalese residente nel Parmense era stato fermato, arrestato e poi portato davanti al giudice. Rimesso in libertà in attesa del processo, ma con divieto di restare in territorio reggiano, mentre era sul treno che lo doveva portare oltre Enza, all’altezza della stazione di Boretto ha arraffato il tablet del capotreno tentando di allontanarsi. Ma è stato fermato e arrestato per rapina e lesioni personali. E’ accaduto alle 13,30 di ieri. Il 18enne è salito sul treno per Parma, ma senza biglietto. Lo ha acquistato a bordo, ma con la prevista maggiorazione, che lui ha contestato, chiedendo la restituzione del denaro, arrivando fino alla cabina di guida. Nel parapiglia il giovane africano ha arraffato il tablet, colpendo con un pugno l’avambraccio del capotreno per potersi allontanare, lasciando traumi guaribili in una settimana. Poco dopo i carabinieri hanno rintracciato il giovane a Boretto, dove è stato fermato, ancora in possesso del tablet. E’ stato arrestato per poi comparire nuovamente davanti al giudice.