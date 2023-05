Boretto, spari sull'autobus con pistola scacciacani

Boretto (Reggio Emilia), 23 maggio 2023 – Sempre più vandalismo, atti di bullismo, reati vari sui mezzi del trasporto pubblico ad opera di giovanissimi. L’altra sera l’ennesimo episodio che ha visto l’intervento dei carabinieri, dopo che un gruppetto di tre studenti adolescenti ha deciso di usare una pistola scacciacani su un autobus, in transito a Boretto. Spari che, pur senza minacce e senza provocare conseguenze ai presenti, ha comunque destato parecchio allarme. E’ stato l’autista a sentire lo sparo e a chiamare i carabinieri. I militari hanno individuato i tre ragazzi, uno dei quali in possesso di una perfetta riproduzione della Beretta 92 fs, che era stata usata per sparare. Alla fine nessuno si è fatto del male, ma è scattata comunque la segnalazione alla Procura della Repubblica del tribunale dei minori di Bologna a carico dei tre adolescenti. Forse hanno agito per gioco, per divertimento, ma senza pensare neppure per un attimo che quanto stavano compiendo non è considerato legittimo dalla legge, in quanto rischia di provocare allarme e paura tra le persone.