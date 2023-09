Boretto, al volante senza aver mai conseguito la patente

Boretto (Reggio Emilia), 30 settembre 2023 – E’ incappato in un controllo stradale dei carabinieri di Boretto, mentre viaggiava a fari spenti, in orario serale. Mentre imboccata via Giovanni XXIII a Boretto, l’uomo è stato fermato per un accertamento. E’ risultato essere un automobilista di 33 anni, che circolava alla guida di una vettura nonostante non avesse mai conseguito la patente. E nell’ultimo anno era già stato sanzionato per ben due volte per la stessa irregolarità. E’ stato denunciato per guida senza patente, con l’aggravante della recidiva. È accaduto l’altra sera verso le 20. I militari hanno intimato al conducente di fermarsi con i segnali luminosi e acustici, ma lo stesso ha cercato di proseguire la marcia, probabilmente per evitare il controllo. Una volta fermato, ha mostrato i vari documenti, ma non la patente, che non aveva mai conseguito. E’ stato portato in caserma per la denuncia, per il ritiro della carta di circolazione del veicolo, che è stato sottoposto a sequestro amministrativo in vista di una possibile confisca.