Boretto, finisce in cella perchè coinvolto nella rissa

Boretto (Reggio Emilia), 2 settembre 2024 - Era stato condannato a oltre cinque anni di reclusione per reati di droga e contro la persona, con la pena da scontare fino al novembre del 2027. L’uomo, 31 anni e residente a Cadelbosco Sopra, a luglio era stato ammesso all’affidamento al servizio sociale per la pena residua da scontare. Il beneficio gli è stato però sospeso dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia dopo che è emerso il suo coinvolgimento nella rissa violenta avvenuta a metà agosto in centro a Boretto. Il 31enne, che da alcuni giorni si era allontanato dal suo domicilio, si è presentato ieri in caserma, dove è stato dichiarato in arresto in virtù del provvedimento giudiziario. Alla base della sospensione del beneficio ci sarebbero proprio i fatti di violenza accaduti a Boretto, con una rissa a cui è seguita la rappresaglia ai danni di un giovane di origine straniera, inseguito in velocità da un’auto, anche quando l’uomo aveva cercato riparo nel campetto dell’oratorio parrocchiale. L’auto aveva danneggiato perfino il cancello di recinzione dell’oratorio, il tutto davanti a decine di persone, bambini compresi. Tra gli amici di un giovane sudamericano, risultati aver preso parte alla rappresaglia, figurerebbe pure il 31enne abitante a Cadelbosco. Per questo il magistrato di sorveglianza ha sospeso i benefici di legge e ordinato il trasferimento in carcere per espiare la condanna giudiziaria.