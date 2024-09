Boretto, furto con spaccata per soldi e gratta e vinci

Boretto (Reggio Emilia), 23 settembre 2024 - Furto con spaccata la scorsa notte ai danni del bar Roma, in via Saccani, in pieno centro a Boretto, vicino al municipio e alla basilica di San Marco. Verso le cinque due persone hanno mandato in frantumi parte della vetrata della porta d’ingresso. Il rumore è stato sentito da un residente, il quale si è affacciato dalla finestra, ha notato l’azione del furto e ha subito dato l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri, inviando sul posto una pattuglia. I ladri hanno avuto solo pochi istanti per poter agire, rubando una piccola somma del fondo cassa in monete che erano in un barattolo, oltre a diverse file di gratta e vinci, per un valore di circa duemila euro. Sono arrivati forze dell’ordine e titolari del bar, ma i ladri erano già riusciti ad allontanarsi. Per entrare nel locale pubblico è stato usato un tombino in metallo, utilizzato per sfondare parte della vetrata. Si tratta dell’ennesimo furto ai danni di un bar nella Bassa, con il sistema della spaccata della vetrata con un tombino in metallo. Indagini in corso da parte dei carabinieri.