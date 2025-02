Boretto, Giacomo Ferrara porta in scena Gogol. A Brescello ’Il tarfufo’, capolavoro di Molière

Al teatro di Boretto stasera alle 21 va in scena "Diario di un pazzo" di Giacomo Ferrara, attore già affermato a livello nazionale grazie alla serie tv ’Suburra’, impegnato al teatro borettese in un adattamento di Mario Moretti con la regia di Alessandro Prete. Un coinvolgente spettacolo liberamente tratto dal celebre racconto di Nikolaj Vasìlevic Gogol, che segue la storia di Aksentij Ivanovic Propiscin. Un giovane che mescola realtà e fantasia, e che guida il pubblico attraverso le pagine del suo diario in un viaggio nella psiche umana, tra paure, desideri più intimi e profondi e l’eterna ricerca di sé. Per informazioni: tel. 0522-963758.

• Sempre stasera alle 21, al teatro Cervi di Brescello, è in programma "Il tartufo" di Molière della compagnia NoveTeatro, per la regia di Domenico Ammendola. Con Andrea Avanzi, Valentina Donatti, Carlotta Ghizzoni, Fabrizio Croci, Matteo Baschieri, Chiara Baccarini, Paolo Zaccaria. L’opera racconta la storia di Tartufo, un astuto impostore che, fingendosi un uomo pio dedito a Dio e al prossimo, cerca di raggirare il ricco Orgone per sposarne la figlia Marianna e impossessarsi così dei suoi beni. Irriverente e beffardo, il testo di Molière rappresenta in modo molto chiaro un atto d’accusa contro il perbenismo e la falsità che permeava la società e le corti del suo tempo.